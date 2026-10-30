Taurasi, inaugurata la nuova Stazione Carabinieri, intitolata al Capitano M.B.V.M. “alla memoria” Teobaldo Ernesto Caggiano

Questa mattina si è tenuta a Taurasi la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata al Capitano Medaglia di Bronzo al Valor Militare “alla memoria” Teobaldo Ernesto Caggiano.

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L’evento si è svolto alla presenza dei familiari del Caduto, del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” – Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, del Vice Comandante della Legione Carabinieri Campania – Col. Ciro La Volla, del Comandante Provinciale dei Carabinieri – Colonnello Angelo Zito, del Prefetto – Dott.ssa Franca Fico, del Procuratore della Repubblica di Benevento, Dott. Nicola D’Angelo, del Questore – Dott. Pasquale Picone, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Col. Leonardo Erre, nonché di altre Autorità civili, militari e religiose.

La cerimonia ha reso omaggio alla figura del Capitano dei Carabinieri Teobaldo Ernesto Caggiano, il cui sacrificio è inciso nella storia della Resistenza. Nato a Taurasi (AV) il 24 novembre 1914, fu trucidato nell’isola di Corfù, il 25 settembre 1943, poiché aveva preso parte nel corso della Seconda Guerra Mondiale, insieme ai suoi uomini della Compagnia del 18° Reggimento Fanteria della Divisione Acqui, circa seicento civili greci e con il supporto della popolazione disposta a combattere a fianco degli italiani, alla difesa del territorio cipriota, opponendosi al tentativo d’occupazione nazista.

Per tale fatto, è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare “alla memoria” con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1956.

L’odierna cerimonia è iniziata con un momento di raccoglimento in ricordo dei Caduti nell’adempimento del dovere, seguito dall’esecuzione del silenzio d’ordinanza. La Signora Antonella Ciero, nipote dell’insignito e madrina della manifestazione, ha quindi proceduto alla consegna delle Bandiere Nazionale ed Europea, al tradizionale taglio del nastro inaugurale e, insieme al Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, allo scoprimento della lapide dedicata al Decorato.

È seguita la lettura della motivazione della concessione della Medaglia di Bronzo al Valor Militare:

“Comandante di Compagnia Carabinieri, in uno scacchiere operativo oltremare, in un momento particolarmente delicato e difficile fu assertore convinto della resistenza ad oltranza alle forze avversarie superiori in numero e mezzi. Sottoposto ad incessanti bombardamenti aerei diurni e notturni fu sempre di esempio ai propri dipendenti. Catturato veniva barbaramente ucciso. – Corfù (Grecia) 8-25 settembre 1943”.

Dopo la benedizione da parte del Parroco di Taurasi, Don Alfonso Moriano, la cerimonia si è conclusa con una visita ai locali della Caserma, simbolo della presenza dello Stato e del quotidiano impegno dell’Arma dei Carabinieri al servizio della collettività.