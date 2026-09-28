“Taurasi – Eventi senza barriere”: il borgo che sta portando con sé il messaggio dell’accoglienza

Dal vino Taurasi alla maglietta di “Taurasi – Eventi senza barriere”: due simboli diversi, capaci però di raccontare lo stesso territorio.

Da una parte una delle eccellenze più conosciute del paese, dall’altra il segno di un progetto appena nato che vuole mettere al centro accoglienza, attenzione e accessibilità.

È questa una delle immagini che restano delle giornate del 26 e 27 settembre, quando il progetto ha vissuto la sua prima vera esperienza sul campo nell’ambito di “Settembre al Borgo – Da Porta a Porta”, la manifestazione che ha animato il centro storico tra vino, cultura, musica e tradizioni, promossa dal Comitato Pro Centro Storico Taurasi insieme al Comune di Taurasi.

Per i tirocinanti del corso per Operatori dell’Accessibilità e dell’Inclusione agli Eventi è stato il passaggio dalla formazione alla pratica: accoglienza, orientamento e informazioni sugli spazi e sui servizi disponibili. Una presenza umana e un punto di riferimento per facilitare, per quanto possibile, la partecipazione all’evento.

A seguire personalmente l’esperienza, dall’organizzazione alla presenza sul campo nelle due giornate, è stata l’Assessora dott.ssa Linda Tedesco.

«Sono state giornate impegnative, ma soprattutto bellissime. Stare sul campo ci ha restituito qualcosa che nessun progetto scritto avrebbe potuto darci. Abbiamo ricevuto tanti riscontri positivi, visto partecipazione, disponibilità e soprattutto tanta umanità. Allo stesso tempo sono emersi aspetti sui quali possiamo ancora migliorare. Ed è proprio questo il valore di un progetto pilota, capire cosa funziona, cosa può funzionare meglio e continuare a costruire».

Nessuna pretesa, dunque, di affermare che ogni barriera sia già stata superata. L’obiettivo è iniziare un percorso concreto e fare tesoro tanto dei risultati quanto delle difficoltà incontrate. Perché il principio da cui nasce “Taurasi – Eventi senza barriere” in collaborazione con il progetto irpinia accessibile è semplice: l’accessibilità non riguarda soltanto gli spazi.

Significa prima di tutto accogliere, esserci, guardare la persona e creare le condizioni perché nessuno si senta fuori posto. Un messaggio che, nelle stesse giornate, ha trovato una particolare sintonia anche nelle parole ascoltate durante la celebrazione presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, presente a Taurasi domenica 27 settembre per un momento di preghiera e condivisione con la comunità nella Chiesa Madre.

Il clima di festa di “Settembre al Borgo” ha inoltre regalato occasioni speciali per raccontare il progetto anche fuori dal suo contesto operativo. L’Assessora Linda Tedesco ha infatti avuto modo di presentare l’esperienza di “Taurasi – Eventi senza barriere” sia al Cardinale Crescenzio Sepe sia a Vincenzo De Lucia, attore e imitatore napoletano noto al grande pubblico anche per la sua interpretazione di Maria De Filippi. Non una loro partecipazione al progetto, ma incontri nati durante la manifestazione e diventati un’occasione per raccontare ciò che Taurasi sta sperimentando sul tema dell’accessibilità.

E alle parole si è aggiunto un gesto simbolico: il vino Taurasi e la maglietta di “Taurasi – Eventi senza barriere”.

«Mi piaceva che portassero con sé qualcosa di Taurasi, il nostro vino, naturalmente, ma anche la maglietta del progetto. Perché possiamo raccontare il nostro territorio attraverso le sue eccellenze, la sua storia e le sue tradizioni, ma anche attraverso la capacità di guardare avanti e di accogliere sempre meglio chi arriva».

Il percorso continuerà il 3 ottobre, in occasione della presentazione del libro di Emilia Tartaglia Polcini al Castello Marchionale di Taurasi: un evento completamente diverso, più raccolto e in uno spazio definito, che offrirà agli operatori una nuova occasione di esperienza e formazione.

Un passo dopo l’altro, senza proclami e senza pretendere che tutto sia già perfetto, ma con una convinzione che queste prime giornate hanno reso ancora più forte:

l’accessibilità comincia dall’accoglienza. E l’accoglienza comincia dalle persone.