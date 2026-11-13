Tabelle e curriculum in Excel o Word? Meglio inviarli in PDF

Sono molti i documenti che nascono in formato Word o Excel: dal curriculum scritto con un programma di videoscrittura alla tabella dei costi preparata su un foglio di calcolo, fino alla relazione destinata a un ufficio. Prima dell’invio, spesso è opportuno convertirli in PDF. Questa scelta aiuta a conservare l’aspetto del documento, facilita la consultazione sui diversi dispositivi e riduce il rischio di modifiche involontarie. Vediamo perché.

Preservare l’aspetto tra invio e ricezione

Un documento di testo aperto su uno smartphone o con un programma diverso da quello utilizzato per crearlo può mostrare margini spostati, tabelle sfalsate o caratteri sostituiti. Nei fogli di calcolo il problema può essere ancora più evidente, perché colonne e celle sono difficili da consultare sugli schermi piccoli. Il PDF mantiene un’impaginazione più stabile e consente al destinatario di vedere il contenuto nella forma prevista dall’autore.

Ridurre le modifiche involontarie e i dati superflui

Un documento modificabile può essere alterato per errore da chi lo riceve. I file Word ed Excel possono inoltre contenere commenti, revisioni, fogli nascosti o proprietà del documento che non si desidera condividere. Prima della conversione è quindi importante rimuovere questi elementi e controllare il contenuto. Il PDF limita le modifiche accidentali, ma non rende il file immodificabile né elimina automaticamente ogni metadato: per i documenti sensibili può essere necessario un controllo aggiuntivo.

Lo stesso documento per tutti i destinatari

Quando lo stesso file viene inviato a più persone, per esempio a diverse aziende durante una candidatura, il PDF riduce le differenze di visualizzazione tra un ufficio e l’altro. L’impaginazione resta coerente indipendentemente dal programma installato e il destinatario può aprire il documento anche dal browser o da un dispositivo mobile.

Quando conviene convertire in PDF

La conversione è utile per curriculum e candidature, offerte e preventivi, relazioni destinate a enti o uffici e documenti da allegare alle pratiche online. Molte piattaforme accettano infatti il PDF come formato standard e in alcuni casi non consentono di caricare file Word o Excel. Può essere una buona soluzione anche per conservare una copia finale di un documento, mentre il file originale modificabile resta disponibile per eventuali aggiornamenti.

Come convertire facilmente un documento

Smallpdf mette a disposizione un convertitore online compatibile con file Word, Excel e PowerPoint, oltre che con immagini nei formati più comuni, come JPG e PNG. Il procedimento si svolge dal browser: si seleziona o si trascina il file nello strumento, si attende la conversione e si scarica il PDF. Non è necessario installare programmi aggiuntivi e il servizio può essere utilizzato anche da smartphone o tablet.

Un controllo finale prima dell’invio

Dopo la conversione conviene aprire il PDF e scorrerlo per intero, verificando che le tabelle siano complete, che i caratteri siano leggibili e che nessuna pagina risulti tagliata. Se il documento verrà consultato soprattutto da smartphone, è utile controllarne anche l’anteprima su uno schermo piccolo. Infine, un nome chiaro, composto per esempio da data, tipo di documento e cognome, aiuta il destinatario a riconoscere subito il file e a ritrovarlo con facilità.