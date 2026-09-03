Svolta per il Primo Intervento a Solofra, il Moscati apre al confronto con la Regione

Una risposta che apre scenari importanti per il futuro della sanità nel comprensorio solofrano. L’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha ufficialmente accolto l’istanza dei Comuni di Solofra e Montoro per garantire la piena operatività del Punto di Primo Intervento presso il Presidio Ospedaliero “A. Landolfi” di Solofra. Nel riscontro inviato ai due sindaci, la Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera – composta dal Direttore Generale Dott. Germano Perito, dal Direttore Sanitario Dott. Aristide Tortora e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Ida Ferrero – ha chiarito che l’azienda “accoglie tale istanza e si riserva di avviare un percorso di confronto e condivisione con i competenti organi regionali, nell’ambito della completa attuazione del vigente atto aziendale”.

Nessun ridimensionamento, ma potenziamento

La nota del Moscati fuga inoltre ogni dubbio sulla riorganizzazione del Laboratorio Analisi. La trasformazione della UOS “Laboratorio Analisi – P.O. Landolfi” in UOS “Medicina di Laboratorio e Biologia della Riproduzione” non è finalizzata a ridimensionare il servizio, ma al contrario a un “progressivo arricchimento della struttura mediante competenze professionali, tecnologie e dotazioni strumentali”. L’obiettivo è creare un unico centro specialistico che integri la diagnostica di base con un polo di eccellenza biotecnologica, rafforzando il ruolo strategico del presidio ospedaliero solofrano.

Solofra chiama a raccolta i Comuni irpini

Proprio sulla scia di questa apertura istituzionale, il Comune di Solofra ha intensificato la propria azione. Con la delibera di Giunta n. 150 del 2 settembre 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti ha approvato un atto di indirizzo per sostenere la richiesta di apertura di un Pronto Soccorso presso il presidio ospedaliero di Solofra. Il giorno successivo, il 3 settembre, il sindaco Moretti ha inviato una lettera al Presidente della Provincia di Avellino e a tutti i sindaci dei Comuni irpini, chiedendo l’adesione a un’iniziativa istituzionale unitaria. “La salute dei cittadini non può essere una questione di confini comunali: è una responsabilità condivisa e una priorità dell’intero territorio provinciale”, si legge nella richiesta.

Le motivazioni della richiesta

Il documento evidenzia come il comprensorio solofrano presenti “caratteristiche demografiche, produttive e viarie che rendono particolarmente importante una rete dell’emergenza-urgenza adeguata alle esigenze del territorio”. Le distanze dai presidi dotati di Pronto Soccorso, i tempi di percorrenza, la conformazione del territorio e la presenza di importanti aree produttive sono tutti elementi che, secondo l’amministrazione solofrana, meritano un’attenta valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti. La proposta, si precisa, “non intende penalizzare altri territori né mettere in discussione il ruolo degli attuali presidi ospedalieri della provincia”, ma al contrario vuole “rafforzare l’intera rete provinciale dell’emergenza-urgenza, rendendola più efficace e meglio organizzata”.

Verso una posizione condivisa