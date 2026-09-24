Supporto alle famiglie e mobilità inclusiva: a San Michele di Serino consegnato il primo “Permesso Rosa”

SAN MICHELE DI SERINO — Un passo concreto verso una comunità sempre più accogliente, inclusiva e a misura di famiglia. L’Amministrazione Comunale di San Michele di Serino annuncia l’avvio formale del servizio legato al Permesso Rosa, con la consegna del primo contrassegno ufficiale alla cittadina Michela. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno pratico e quotidiano alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini fino a due anni di età, garantendo loro una maggiore serenità e facilità negli spostamenti quotidiani e nell’accesso ai servizi del territorio. «La maternità e l’attesa di una nuova vita rappresentano un momento di straordinaria bellezza, ma anche di grandi impegni quotidiani che le istituzioni hanno il dovere di tutelare e agevolare», dichiara il Vicesindaco Antonio Delle Grazie, delegato alle Politiche Sociali. «L’attenzione verso le donne in gravidanza è per noi una priorità assoluta di civiltà e rispetto. Con l’introduzione del Permesso Rosa vogliamo lanciare un segnale chiaro: la nostra comunità si stringe attorno alle future mamme, offrendo loro strumenti concreti che garantiscano il massimo della serenità, del rispetto e della vicinanza negli spostamenti di ogni giorno.» «Tutelare la vita che nasce significa abbattere le piccole e grandi barriere della quotidianità», aggiungono il Sindaco e l’Amministrazione Comunale. «Vogliamo che San Michele di Serino sia un paese in cui il benessere e le esigenze delle famiglie siano costantemente al centro dell’azione amministrativa.» Come richiedere il Permesso Rosa L’Amministrazione Comunale ricorda che il contrassegno è riservato a: Donne in stato di gravidanza; E con figli fino a due anni di età. Tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti possono richiedere e ritirare il Permesso Rosa rivolgendosi direttamente al Comando di Polizia Municipale, presso l’Agente Fabio Guancia.