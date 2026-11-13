Suor Lidia, una storia di carità e fede dietro le sbarre: addio all’ “Angelo di Poggioreale”

LAURO- Quando immaginiamo un angelo pensiamo alla possente presenza di un inviato del Signore con la spada, le ali e la forza. Ma la potenza di Dio si può manifestare in ogni modo. Anche nelle sembianze di una suora in abito grigio, esile e gentile, che invece delle spade portava con sé una bustina di caramelle da distribuire ai detenuti nell’inferno di un carcere diventato simbolo di quella sofferenza e quella pena che è la detenzione, portava il suo esempio e una straordinaria testimonianza di umanità e carità. Questa è stata per circa mezzo secolo Maria Carmela Schettino, classe 1937, originaria di Lauro, che aveva scelto di chiamarsi suor Lidia una volta entrata nella congregazione dell’Immacolata concezione di Ivrea. Qualche giorno fa suor Lidia ci ha lasciati. In primis ai suoi tanti “figli”, decine di detenuti che ha assistito nelle carceri, in particolare quello di Poggioreale e tutti ancora che gli scrivevano da ogni parte del Paese, lettere che suor Lidia aveva messo insieme in un libro dal titolo “Nostalgia d’innocenza”. . Tanto che le cronache e nella storia, viene ricordata come l’ “angelo di Poggioreale”.

IL SIGNORE NON SI PRESENTA MAI PER CASO

La storia straordinaria di carità di Suor Lidia, laureata in Pedagogia, sembra essere nata per caso, ma si sa bene che il Signore non affida mai nulla a caso. E così non fu un caso, quando in quel giorno del lontano 1978, visto che una delle sorelle della congregazione che lavoravano da volontarie a Poggioreale si era ammalata, suor Lidia si offrì di prendere il suo posto. Da quel giorno sarebbe diventata la sua missione.

IL CORDOGLIO E IL RICORDO DEL COMUNE DI LAURO

In una nota pubblica, il Comune di Lauro ha voluto rappresentare il cordoglio per la scomparsa di Suor Lidia: “L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Suor Lidia Schettino, originaria di Lauro, appartenente alla Congregazione delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea. Donna di grande fede, sensibilità e straordinaria umanità, Suor Lidia ha dedicato la propria vita al servizio degli altri, rivolgendo particolare attenzione ai più fragili, agli ultimi e a quanti vivevano situazioni di difficoltà. Laureata in pedagogia e docente, è stata conosciuta come “l’angelo di Poggioreale” per il suo instancabile impegno a sostegno delle persone detenute e delle loro famiglie, alle quali ha donato conforto, ascolto e speranza. La sua vita rappresenta una preziosa testimonianza di solidarietà, altruismo e amore verso il prossimo, un esempio che resterà vivo nella memoria di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla. L’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera comunità di Lauro, si stringe con affetto e commozione ai familiari e alla comunità religiosa, esprimendo le più sentite condoglianze.Il suo sorriso, la sua bontà e il suo esempio di autentica carità cristiana resteranno per sempre nel cuore della nostra comunità”. Aerre