Stadio, Festa torna alla carica: “Amministrazione muta, il progetto è un bluff e i fondi una fake news”

Il futuro dello Stadio Partenio-Lombardi resta prepotentemente al centro del dibattito politico avellinese. Se in Regione Campania il Consiglio regionale ha disposto il rinvio della discussione sull’impianto, posticipando per ulteriori approfondimenti istruttori l’interrogazione presentata dal consigliere Livio Petitto, la partita resta accesa sul piano locale. In Consiglio comunale ad Avellino si sta tenendo una seduta quasi monotematica dedicata alle sorti del Partenio-Lombardi, con una mozione presentata dall’ex sindaco e leader di Davvero, Gianluca Festa.

“L’obiettivo è far assumere una decisione a questa amministrazione, che si dimostra muta, omertosa e completamente inefficiente, quando non inefficace. Ci hanno raccontato una serie di balle spaziali anche rispetto alla Curva Nord: siamo dinanzi al grande bluff, l’ennesimo, direi. Un giorno si dice che D’Agostino deve fare lo stadio, l’altro la Regione, l’altro ancora si parla di dialogo. La verità è che, anche rispetto al progetto di allargamento della Curva Sud, prima di gennaio il documento non sarà pronto. Si tratta di un progetto che, tra l’altro, dovrà prevedere una deroga da parte della Commissione provinciale, dei Vigili del Fuoco e del Comitato Tecnico Regionale (CTR), con probabili problemi legati alla sicurezza. Ma soprattutto, l’intervento più importante sarà la realizzazione di una scala di collegamento tra la Curva Sud e la Tribuna Montevergine per creare un’area di smistamento. Questo non lo hanno raccontato. Non so se il motivo sia che non lo conoscono o se oggettivamente abbiano voluto tacerlo alla comunità. Parliamo di una scala che dovrà collegare la Curva Sud alla Tribuna Montevergine recuperando un dislivello con una certa pericolosità. Quindi, non è nemmeno sicuro che la deroga verrà concessa e, qualora mai dovesse arrivare, parliamo di gennaio, non prima. I lavori, insomma, slitterebbero a stagione finita. Prima avremmo potuto parlare di riapertura della Curva Nord. Non capisco perché al momento non si sia affidato l’incarico a un tecnico. Si dice che non si possa fare, ma chi lo ha detto? Esistono i tecnici, esiste la Commissione provinciale, come ha affermato in maniera molto puntuale anche il questore Picone: c’è un progetto che va presentato alla commissione, la quale poi si esprime. Questo non è stato fatto. Ancora una volta prendono in giro i tifosi biancoverdi e l’intera comunità, ma sappiano che il tempo ormai sta per scadere”.

Sul finanziamento regionale per il nuovo stadio, Festa continua ad attaccare: “Devo dire di essere stato il primo a denunciare questa fake news, l’ennesima presa in giro da parte di un’amministrazione che va avanti raccontando bugie e sperando che la gente dimentichi. Del resto, qualche consigliere regionale ha detto chiaramente che, al momento, i soldi non ci sono. Dobbiamo verificare i residui che ci saranno rispetto ai vecchi fondi: solo a dicembre 2027 o gennaio 2028 forse sapremo le cifre che la Regione avrà a disposizione, e non è sicuro che potranno essere utilizzate per gli stadi. Insomma, c’è il nulla assoluto. E dinanzi a questa condizione si dice: ‘No, a D’Agostino dicono che il motivo non sia politico, ma non trovo altro’. Allora, chiamassero D’Agostino e gli dicessero: ‘Caro D’Agostino, vuoi fare lo stadio o no?’. Facciamo finalmente un’operazione verità. Ora attendiamo la PEC del presidente, dopodiché saremo noi a presentare un ordine del giorno in Consiglio comunale affinché la città sappia e si decida, perché questa amministrazione non amministra. Abbiamo detto che lo avremmo fatto dai banchi di opposizione: ancora una volta saremo noi a proporre una delibera affinché si possa decidere e la città possa conoscere il futuro dello stadio Partenio. E ovviamente lo sapranno anche i tifosi biancoverdi”.