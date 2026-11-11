Subsonica al Teatro Gesualdo di Avellino, c’è la data

Adesso c’è anche la data ufficiale: i Subsonica arriveranno al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino il 23 marzo 2027. La band torinese farà tappa nel capoluogo irpino con “Subsonica a Teatro”, il nuovo tour che da marzo porterà il gruppo sui palcoscenici dei principali teatri italiani. La notizia era stata anticipata ieri pomeriggio dall’assessore alla Cultura Luca Cipriano durante la seduta del Consiglio comunale. Oggi è arrivata la conferma ufficiale, con l’inserimento di Avellino nel calendario della tournée.

Con “Subsonica a Teatro” il gruppo apre un nuovo capitolo del proprio percorso dal vivo, portando la propria identità sonora in una dimensione diversa rispetto ai grandi concerti e ai festival estivi. Una nuova occasione per rinnovare il linguaggio musicale che da sempre contraddistingue la band, tra ricerca, sperimentazione elettronica e contaminazioni.

L’appuntamento arriva dopo un periodo particolarmente intenso per il gruppo, reduce dalle celebrazioni per i trent’anni di carriera con gli eventi speciali “Cieli su Torino 96-26”, dall’uscita del nuovo album “Terre Rare”, pubblicato il 20 marzo 2026, e dal tour estivo “Terre Rare 96-26”, che ha attraversato l’Italia.

Nati a Torino nel 1996, i Subsonica sono tra le realtà più riconoscibili della musica italiana. La formazione è composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio. Nel corso della carriera hanno costruito un’identità musicale originale, fondendo rock, elettronica, ritmi underground e melodie, conquistando il pubblico anche grazie all’energia delle esibizioni dal vivo.

Tra i dischi che hanno segnato il loro percorso figurano “Microchip Emozionale” (1999), “Amorematico” (2002), “Terrestre” (2005), “Eden” (2011), “Una Nave in una Foresta” (2014) e “Realtà Aumentata” (2024). Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui un MTV Europe Music Award e il David di Donatello 2024 per la migliore composizione musicale, grazie alla colonna sonora del film “Adagio” di Stefano Sollima.

Il 2027 si aprirà dunque con una nuova sfida artistica per la band, che porterà la propria musica in una dimensione teatrale. Per Avellino sarà un nuovo appuntamento con uno dei gruppi più importanti della scena musicale italiana.