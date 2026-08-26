Sturno, trova una somma di denaro nel centro del paese e la consegna alla Polizia Municipale

STURNO- Un esempio che merita di essere raccontato. E’ cosi che il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, ha voluto raccontare una storia avvenuta nel comune irpino, ovvero il ritrovamento da parte di un giovane di una somma di denaro (l’importo non è stato specificato per evitare che qualche malintenzionato si facesse avanti senza titolo alcuno) e l’ ha consegnata al Comune..”Ci sono gesti semplici che, proprio perché compiuti senza clamore, hanno un valore ancora più grande.

Complimenti di cuore a questo giovane di Sturno che, dopo aver trovato una somma di denaro, ha scelto con grande senso di responsabilità di consegnarla alla Polizia Municipale, affinché potesse essere restituita al legittimo proprietario”. Per il primo cittadino si tratta di “un gesto di onestà, rispetto e senso civico che testimonia valori importanti e che rappresenta un bellissimo esempio, soprattutto per le nuove generazioni.

In un tempo in cui troppo spesso si parla di ciò che non va, è giusto dare spazio anche alle buone azioni e alle persone che, con il loro comportamento, contribuiscono a rendere migliore la nostra comunità.A questo ragazzo va tutta la mia stima e il mio apprezzamento. Complimenti!!! Sturno può essere orgogliosa di te”. Proprio per rintracciare la persona che ha smarrito la somma di denaro e’ stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Comune di Sturno, che documenta quanto accaduto.