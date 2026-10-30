Studenti e agricoltori di nuovo in piazza: corteo da San Ciro a Piazza Libertà

La protesta continua: sabato 31 ottobre studenti e agricoltori torneranno a manifestare contro il carovita. Uniti lanciano un appello a tutta la cittadinanza irpina a partecipare al corteo che a partire dalle ore 18 partirà dal piazzale antistante la chiesa di San Ciro, per poi arrivare a Piazza Libertà dove ci sarà un’assemblea pubblica.

Il corteo s’inserisce nello stato di mobilitazione permanente lanciato dalle organizzazioni che proprio nelle ultime settimane in Irpinia si sono mobilitate nelle scuole, nelle strade e nei posti di lavoro, per chiedere risposte immediate e concrete a fronte della situazione insostenibile di precarietà, riarmo, guerre e repressione. È una battaglia che riguarda tutte e tutti, per la nostra terra e per il nostro futuro.