Ieri sera, Piazza Amendola si è tinta di verde, bianco e rosso. Un gruppo di studenti, riuniti sotto il nome di “Studenti col Tricolore”, ha dato vita a una manifestazione davanti alla Dogana. Con bandiere italiane sventolate al vento e un grande striscione, i giovani hanno portato la loro voce per rivendicare un cambiamento nella scuola e nella società. Il movimento, che si definisce indipendente e organizzato “dal basso”, ha espresso la volontà di una “scuola libera da padroni” e di una comunità studentesca che deve autodeterminarsi, rifiutando qualsiasi strumentalizzazione politica esterna.

Tra i punti principali del loro manifesto, emersi anche attraverso i canali social del gruppo, spicca la protesta contro il “caro libri”, considerato una speculazione a danno delle famiglie, per il quale chiedono l’istituzione di un mercato ufficiale di scambio e vendita dell’usato. Ma non solo: forte è la spinta a “riscoprire il territorio” irpino, le sue tradizioni millenarie e i suoi luoghi, spesso abbandonati, puntando sulla riqualificazione.

Altre rivendicazioni riguardano il futuro e il diritto a restare: “Lavoro e casa”. Gli studenti denunciano la difficoltà di vivere nella propria città a causa degli affitti alle stelle e chiedono una scuola che formi individui consapevoli e responsabili, e non semplici “ingranaggi di un sistema”.

“Valori, non interessi. Comunità e solidarietà organica, non società e profitto. Il Tricolore italiano, non altre bandieruole”, recita il loro manifesto. Il gruppo, che punta a coordinare studenti dall’Alta Irpinia fino alla Baronia, passando per Avella e Montoro, conclude con un motto che racchiude il loro spirito: “Essere nel mondo, per un mondo nuovo”.