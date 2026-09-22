“Storie di donne, memoria e silenzi”, Avellino letteraria torna con Antonietta Serino

Dopo la pausa estiva riparte Avellino Letteraria. Gli appuntamenti di questa sesta edizione cominciata a maggio, si concluderanno a dicembre.

Sabato 26 settembre, alle ore 18, presso villa Amendola, ospite della serata, l'autrice Antonietta Serino, che presenterà il suo libro: “Le stanze dell'anima”, Casa Sanremo edizioni. L'opera accompagna chi legge in un viaggio intimo e quieto, fatto di emozioni trattenute e ricordi che riaffiorano. Al centro ci sono quattro donne, quattro storie di memoria, identità e desiderio, raccontate per sottrazione, tra silenzi e parole misurate, ognuna vive a modo suo il conflitto tra ciò che è e ciò che il mondo si aspetta da lei. Lo stile è essenziale i tanti silenzi e le ambiguità lasciano al lettore lo spazio per completare il senso.

La serata sarà introdotta da Annamaria Picillo, direttore artistico di Avellino Letteraria. Porteranno i saluti Luca Cipriano, assessore alla Cultura del Comune di Avellino, e Pina Belvedere, presidente di Amdos Avellino, l'associazione meridionale donne operate al seno. A dialogare con l'autrice sarà Rosa Mannetta, docente e scrittrice. L’intermezzo musicale sarà affidato alla cantante, Sonia De Francesco. Coordina l'incontro la giornalista, Daniela Apuzza.