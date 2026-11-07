Storia, natura e valorizzazione territoriale: sabato 14 novembre in visita a Solofra l’Assessora Serluca

Un appuntamento che assume un significato particolare per la comunità locale e per quanti, attraverso l’impegno volontario, contribuiscono quotidianamente alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico.

La presenza dell’Assessora regionale rappresenta un’importante occasione per portare all’attenzione delle istituzioni un’esperienza concreta di cittadinanza attiva, sviluppatasi a

Solofra a partire dal 2021, nella quale il recupero dei luoghi, la riscoperta della memoria storica e la tutela degli ecosistemi si intrecciano in un progetto condiviso di valorizzazione territoriale.

In questi anni, la Squadra Sentieri Solofra ha promosso e realizzato numerosi interventi di ripristino della sentieristica montana, recupero di antiche infrastrutture idriche, manutenzione ambientale e riqualificazione del Parco delle Sorgenti delle Bocche, restituendo alla collettività luoghi di rilevante interesse storico e naturalistico. Un lavoro costruito attraverso la partecipazione diretta dei cittadini e la collaborazione tra associazioni ed enti, che dimostra come il volontariato possa rappresentare una risorsa preziosa per la conservazione e la fruizione sostenibile dei territori montani.

Non si tratta soltanto di recuperare sentieri o restituire decoro a luoghi abbandonati, ma di

ricostruire il rapporto tra una comunità e il proprio patrimonio. Ogni sorgente riportata alla luce, ogni testimonianza storica recuperata e ogni percorso restituito alla fruizione pubblica rappresentano un investimento nella memoria collettiva e nelle opportunità delle generazioni future.

La visita istituzionale offrirà anche l’opportunità di affrontare questioni strategiche per il futuro delle aree interne: dalla gestione sostenibile del patrimonio forestale alla valorizzazione della castanicoltura, dalla difesa della biodiversità alla tutela dell’apicoltura, fino alla possibilità di costruire nuove sinergie tra istituzioni, mondo scientifico, attività produttive e volontariato.

La giornata prenderà avvio alle ore 10:00 presso la sede municipale, con l’accoglienza istituzionale alla presenza del Sindaco di Solofra, Nicola Moretti, del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini, Pompeo D’Angola, e dei volontari della Squadra Sentieri.

Seguiranno la presentazione del piano di gestione forestale a cura dell’agronomo Erminio Luce, l’apertura della mostra dedicata alle attività della Squadra Sentieri presso le Scuderie di Palazzo Orsini e un momento di confronto con l’Associazione castanicoltori.

Alle ore 11:30, l’iniziativa proseguirà presso il Parco delle Sorgenti delle Bocche, dove i partecipanti potranno conoscere direttamente gli interventi di recupero ambientale e storico realizzati negli ultimi anni. Particolare attenzione sarà dedicata all’apicoltura, con il contributo di Luigi Gaeta dell’azienda agricola “Il nettare della valle”, che illustrerà il ciclo del miele e gli approfondimenti scientifici riguardanti la difesa dal calabrone asiatico, nell’ambito delle attività di ricerca condotte in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

La giornata si concluderà alle ore 13:00 con un momento conviviale dedicato alla degustazione dei prodotti locali. Il significato della visita istituzionale

«Accogliere a Solofra l’Assessora regionale all’Agricoltura rappresenta per noi un momento di particolare significato, non soltanto per il prestigio istituzionale della visita, ma soprattutto per l’opportunità di mostrare quanto possa realizzare una comunità quando sceglie di prendersi cura concretamente del proprio territorio.

La Squadra Sentieri nasce dalla convinzione che il patrimonio storico e naturalistico non debba essere semplicemente contemplato o ricordato, ma custodito, recuperato e reso nuovamente fruibile attraverso un impegno quotidiano, responsabile e condiviso. Il lavoro svolto dal 2021 dimostra che anche realtà territoriali di dimensioni contenute possono esprimere progettualità e capacità operative importanti, trasformando luoghi dimenticati in spazi di conoscenza, partecipazione e riscoperta delle proprie radici.

Il nostro auspicio è che questa visita possa rappresentare non un punto di arrivo, ma l’inizio di un confronto sempre più concreto tra istituzioni e volontariato, capace di riconoscere e sostenere esperienze virtuose replicabili anche in altri territori montani della Campania.

Crediamo che il futuro delle nostre montagne passi dalla capacità di coniugare tutela ambientale, memoria storica, attività produttive sostenibili e partecipazione civica. È su queste basi che intendiamo continuare a lavorare, nella consapevolezza che il territorio rappresenta un patrimonio comune e una responsabilità verso le generazioni future».

Alessandro De Stefano – Coordinatore Squadra Sentieri Solofra