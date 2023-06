Stop Festival dei Cani di Yulin, Manifestazione a Napoli degli animalisti

Festival dei Cani di Yulin: gli animalisti dicono “No” a questa barbarie in una manifestazione a Napoli.

Dalle 16.00 di oggi in Piazza Garibaldi, partirà la manifestazione di protesta contro il Festival di Yulin, con animalisti provenienti da tutta Italia, organizzata dall’associazione META, a cui poi hanno aderito il Partito Animalista Italiano insieme alle associazioni animaliste Terra Dea, Daino, Codice Vegan, ed in queste ore se ne stanno aggiungendo molte altre. Raccogliendo l’indignazione generale nei confronti di questa usanza ignobile, si vuol creare un forte movimento di opinione per contrastarla.

“Come ogni anno, anche nel 2023, in concomitanza col solstizio d’estate – spiegano gli animalisti – ha avuto inizio una delle usanze più crudeli legate allo sfruttamento degli animali, il Festival di Yulin in Cina (o Lychee and Dog Meat Festival), durante il quale migliaia di cani vengono maltrattati e uccisi in modo brutale. In Cina i cani vengano trattati in modo orribile prima di essere bolliti, bruciati e scuoiati, spesso mentre sono ancora vivi e coscienti. La maggior parte di questi animali viene strappata ai loro proprietari oppure sono randagi rastrellati per le strade. Gli animalisti manifestano per dire Basta a Questa Vergogna”.

Dunque l’appuntamento è alle ore 16: ritrovo piazza Garibaldi (verso piazza Municipio) dove il corteo camminerà per tutto il rettifilo (Corso Umberto) fine ore 19.