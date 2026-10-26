Stop a sosta e traffico per Ognissanti e le celebrazioni del 4 Novembre: le ordinanze

Appuntamenti in vista e il Comune di Avellino si prepara a gestire i flussi di traffico. Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 603/2026, firmata dal Comandante della Polizia Municipale Col. Michele Arvonio, sono state definite le limitazioni alla sosta e alla circolazione in occasione della Commemorazione dei Defunti e delle celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate.

Cimitero: divieti di sosta dal 29 ottobre al 3 novembre

Dalle ore 07:00 alle 18:30 dei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1, 2, 3 novembre scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta in Parco della Rimembranza (da Via Francesco Tedesco fino al parcheggio del secondo ingresso del cimitero) e in Viale Oberty (da Via Don Giovanni Festa fino alla stessa area).

4 Novembre: chiusure per le celebrazioni

Martedì 4 novembre, dalle ore 08:00 fino al termine della cerimonia, scatterà il divieto di circolazione e sosta in Via Matteotti, dove si svolgeranno le celebrazioni alla presenza del Sindaco, delle autorità e del 232° Reggimento Trasmissioni. Previste anche sospensioni temporanee in Corso Europa e Via De Sanctis durante la deposizione delle corone, e l’obbligo di svolta a sinistra in Via Mazas per chi proviene da Via Mancini.

L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a valutare percorsi alternativi.