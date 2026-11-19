Non un convegno, ma un momento di riflessione affidato alle parole, alla musica e alle voci delle donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Avellino, attraverso l’assessorato alla Cultura guidato da Luca Cipriano, promuove “Stai zitta!”, un evento in programma mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 20, presso il Cinema Teatro Eliseo – Ex GIL, in corso Europa. La serata vedrà la partecipazione del sindaco Nello Pizza e dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano, che porteranno i saluti istituzionali.

L’iniziativa nasce da un’idea di Rita Cesta, con la collaborazione di Adele Sessa, e propone un modo diverso di affrontare un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Attraverso un intreccio di letture e musica, lo spettacolo intende creare uno spazio evocativo e partecipato, capace di coinvolgere non soltanto le donne, ma soprattutto gli uomini, invitando tutti a confrontarsi con le difficoltà, le discriminazioni e le forme di sopraffazione che ancora oggi segnano la vita di tante donne.

Il titolo richiama l’omonimo libro di Michela Murgia, una delle voci più autorevoli del dibattito sulla condizione femminile e sulla violenza di genere. Al centro della serata ci saranno le letture ad alta voce di brani letterari di diverse epoche, affidate a cinque donne che, per il ruolo ricoperto, rappresentano importanti istituzioni e realtà del territorio: Franca Fico, Prefetto di Avellino; Romana Capaldo, Presidente del Consiglio Notarile di Avellino; Elvira Matarazzo, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Avellino; Fiorella Pagliuca, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e Maria Rosaria Famoso, Coordinatrice della Casa Rifugio “Antonella Russo”.

Le loro voci daranno vita a brani scelti dalla letteratura di diverse epoche, alternandosi agli interventi musicali della cantante Marina Bruno, accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Di Capua.

L’identità visiva della manifestazione è affidata all’opera del Maestro Gennaro Vallifuoco, dal titolo “Mefite Panaghia”, che curerà anche l’allestimento e le proiezioni. Nel corso dell’evento saranno proiettati alcuni articoli della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul nel 2011. La partecipazione alla serata è libera e aperta a tutta la cittadinanza.