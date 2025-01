Staff del sindaco e case popolari, Graziano sollleva il caso: abbiamo chiesto gli atti

TAURANO- “Lo staff del sindaco non può svolgere attività tecnico amministrative in quanto assolutamente non rientranti in quelle funzioni di indirizzo e controllo proprie dell’ufficio di staff”. Da alcune settimane, rompendo una “tradizione” che vede i gruppi di minoranza nei piccoli comunu relegati alla mera partecipazione ai consigli comunali o ad atti d’ufficio per stigmatizzare le azioni amministrative, il consigliere comunale di opposizione Martino Graziano ha inaugurato un appuntamento settimanale fisso cob la cittadinanza. E tra i temi dell’ultimo venerdi’ c’e’ proprio il ruolo dello staff del sindaco: “L’ufficio di staff trova la sua ragion d’essere nella collaborazione dell’ organo politico- ha spiegato Graziano- per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, per cui sono escluse tutte le attività gestionali che restano in capo ai dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa del comune. Pertanto

consigliamo ai nostri vecchi amici di stare attenti alle loro mansioni. Anche per questo abbiamo già chiesto tutti i contratti e le mansioni del personale che circola nei nostri uffici comunali”. Che un passaggio lo ha dedicato proprio alle stesse reazioni alla sua iniziativa: “Abbiamo sentito dire che vogliamo portare la guerra nel paese; che la politica non si fa in piazza; abbiamo subito illazioni personali anche se abbiamo più volte detto che non entreremo mai nella sfera personale dei

nostri amministratori, devo esprimere con grande rammarico che quando gli attacchi verso la mia persona non hanno dato buoni risultati si è passati a intimidire la mia famiglia. Questo seppur prevedibile visto soggetti provocati, non è gradevole. La nostra azione è suggerita dal mandato che ci è stato conferito; ne più ne meno. Fra cinque anni noi ritorneremo alla nostra famiglia, non abbiamo ambizioni in merito; cerchiamo solo di fare il nostro dovere nel miglior modo possibile. Ma se Taurano non gradisse, siamo pronti a fare un passo indietro; non abbiamo la sedia attaccata al sedere. Il nostro mandato non si tramanda e non è ereditario”. Graziano non sembra essere demoralizzato dalle critiche, tanto che ha annunciato già i temi del prossimo venerdi: Le case popolari non fanno parte dell’asse ereditario dell’avente i requisiti. Ci sono molte famiglie che aspettano l’assegnazione delle case popolari (cosa si sta facendo)? Cosa si intende fare per arginare il problema dei furti nelle nostre case?La videosorveglianza è in funzione ?”.