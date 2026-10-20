Stadio, Pizza fa chiarezza. Subito capienza a 12mila posti, adeguata alla Serie A

Non partire dalle promesse, ma dai fatti. È questo il senso della campagna di comunicazione «Facciamo chiarezza» lanciata dal sindaco Nello Pizza sullo stadio Partenio-Lombardi. E il primo fatto, dice il primo cittadino, è già sotto gli occhi di tutti: l’aumento di capienza che porta l’impianto oltre la soglia dei 12.000 posti, quella richiesta per disputare la Serie A.

Il Comune sta lavorando per rendere il Partenio immediatamente conforme ai parametri della massima serie: 800 posti in più in Curva Sud e 400 in Tribuna Terminio faranno superare ai biancoverdi la soglia dei 12.000 spettatori richiesta per la massima serie. Una scelta netta anche sul fronte opposto: «Non si spendono 1,2 milioni per riaprire la Curva Nord, chiusa da 17 anni e destinata a essere abbattuta per prima».

Pizza segna una data precisa: 1 ottobre 2026, quando la Giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) del nuovo stadio: 22.000 posti per 72,73 milioni di euro. «È il primo atto dal 1980 che impegna davvero il Comune su un impianto nuovo», sottolinea Pizza. Senza Dip, ricorda il sindaco, non si realizza nessuna opera pubblica: «Si chiude la stagione degli annunci, si apre quella della serietà».

Altra data quella del 31 agosto 2026, quando l’U.S. Avellino ha scritto al sindaco via Pec. Nella lettera la società propone un partenariato: il club coprirebbe il 59% dell’investimento, il Comune il 41%. Ma con dettagli che pesano: il progetto Zavanella «non regge più», perché Covid e guerre hanno causato un «anomalo e spropositato aumento» dei costi; via dunque l’area commerciale, via il parcheggio, con lavori per stralci e stadio di esclusiva proprietà comunale. E soprattutto: l’investimento non viene quantificato. Il club – denuncia l’amministrazione comunale – chiede soldi pubblici, senza dire quanti, indicando però dove trovarli: il Comune «potrà ricevere sostegno economico da parte di altri enti pubblici, quale la Regione Campania». Il sindaco risponde per punti. Sul privato: «Le proposte dell’U.S. Avellino sono benvenute, a tre condizioni: regole chiare, progetto definito, numeri chiari». Sui conti: il valore dello stadio sarà aggiornato alla stima ufficiale, con una precisazione: «Vendibile non vuol dire da vendere». La strategia è nota: il Comune è in predissesto e non può accendere mutui, dunque «la strada è una: la Regione», con un dialogo già avviato sia sulla vecchia che sulla nuova programmazione.

La campagna ricostruisce anche le tappe che hanno portato allo stallo: aprile 2021, l’allora sindaco Festa prometteva il nuovo stadio «entro il 2024» con il progetto Zavanella da 60 milioni; gennaio 2023, il Consiglio dichiarava l’opera di pubblico interesse, ma il progetto «non arriva mai in Regione». Nel 2025 l’amministrazione Nargi trattava la cessione stimando il Partenio a circa 6,1 milioni; dopo la caduta della giunta, la commissaria Perrotta chiese una stima ufficiale all’Agenzia delle Entrate: oltre 10 milioni. Nell’estate 2026, a richiesta di D’Agostino, l’Agenzia ha confermato la cifra. A fine maggio 2025 la vendita era saltata: «Non m’interessa comprare lo stadio — disse il presidente —. Si tratta di un bene pubblico, può tenerlo il Comune».

Il messaggio dell’amministrazione Pizza si chiude con la formula che fa da filo conduttore a tutta la campagna: dialogo con la Regione per i fondi, aperture al privato solo a regole chiare, valore dello stadio aggiornato alla stima ufficiale, gara pubblica secondo le prescrizioni della Conferenza di servizi, lavori per stralci senza trasferire la squadra. «Ieri tante promesse, oggi un percorso concreto — scrive il sindaco —. Le parole passano, gli atti restano».