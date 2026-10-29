Stadio Partenio, Petitto deposita una nuova interrogazione: “Adesso la Giunta dovrà mettere nero su bianco la propria posizione”

AVELLINO- «Ho provveduto a depositare nuovamente l’interrogazione sullo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, convertendola in interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento del Consiglio regionale. Una scelta obbligata dopo la richiesta di rinvio avanzata dalla Giunta regionale, comunicata tardivamente e motivata con la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori proprio alla vigilia della discussione in Aula».

Così il consigliere regionale di Forza Italia e Questore al Personale, Livio Petitto, che chiede alla Giunta Fico di assumersi le proprie responsabilità e fare chiarezza sulla richiesta di oltre 72 milioni di euro avanzata dal Comune di Avellino per la realizzazione del nuovo impianto cittadino.

“Non intendo prestarmi a un gioco di rinvii che rischia soltanto di allungare i tempi e alimentare l’incertezza – prosegue Petitto – per questo ho trasformato l’interrogazione in una richiesta di risposta scritta: adesso la Giunta dovrà mettere nero su bianco la propria posizione, senza potersi trincerare dietro ulteriori rinvii della discussione in Aula.

Oltre 72 milioni di euro non sono una cifra sulla quale si possa restare nel vago. Vogliamo sapere se la Regione disponga effettivamente delle risorse necessarie, quali siano le intenzioni della Giunta e quali tempi si prevedano per dare una risposta al Comune di Avellino, anche al netto della nuova proposta presentata dal Presidente dell’US Angelo D’Agostino”.