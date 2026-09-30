Stadio e Curva Nord, Nargi convoca in Commissione Mario Dell’Anno e il sindaco Pizza

Il futuro dello Stadio Partenio-Lombardi e, in particolare, il nodo della Curva Nord, approdano a Palazzo di Città con due appuntamenti di assoluta priorità. La II Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Laura Nargi, ha infatti disposto la convocazione di due riunioni, previste rispettivamente per il 2 e il 5 ottobre presso la Sala Stampa del Municipio di Piazza del Popolo.

La prima riunione, convocata in via urgente per il 2 ottobre alle ore 10:30, avrà come punto focale la “Curva Nord”. L’ordine del giorno prevede un’analisi dettagliata e senza filtri sullo stato dell’iter amministrativo, la fattibilità tecnica, le eventuali progettualità, le risorse finanziarie e le tempistiche previste per la realizzazione dell’intervento. Prevista l’audizione di Mario dell’Anno, presidente dell’associazione “Per La Storia”, chiamato a illustrare e approfondire la proposta della sua associazione relativa proprio alla riqualificazione della Curva Nord dello Stadio Partenio-Lombardi.

Il secondo appuntamento, in programma il 5 ottobre alle ore 9:00, allargherà lo sguardo all’intero impianto. La Commissione audirà il Sindaco Nello Pizza e il dirigente competente, il dottor Francesco Tolino, per fare il punto sullo stato delle interlocuzioni tra il Comune di Avellino e la US Avellino.