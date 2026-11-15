Stadio Partenio-Lombardi, Avellino Città Pubblica: “Sosteniamo il sindaco Pizza”

“Avellino Città Pubblica intende esprimere il proprio convinto sostegno al Sindaco Pizza per le dichiarazioni rese e per la linea di assoluta trasparenza, rigore e fermezza istituzionale mantenuta in merito alla vicenda dello stadio Partenio-Lombardi.

​In questa fase complessa, l’amministrazione sta dimostrando nei fatti cosa significhi amministrare con senso di responsabilità: tutelare la cosa pubblica, pretendere il rispetto delle regole e salvaguardare gli interessi della collettività prima di ogni altra logica.

Ogni singola scelta compiuta da questa amministrazione fin dal primo giorno si è mossa esclusivamente in questa direzione.

​Come forza di maggioranza, respingiamo qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica, di pressione mediatica o di condizionamento da parte di soggetti privati che pretendono di dettare l’agenda o le regole del gioco. Come già ribadito dal sindaco, non accettiamo ricatti o toni intimidatori che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico e istituzionale.

​Ribadiamo con chiarezza che le risorse e i beni pubblici e le procedure di legge non possono essere piegati agli interessi di parte o alla propaganda di chi fa campagna elettorale sulla pelle dei tifosi e dei cittadini.

​Sosteniamo il Sindaco e l’intera giunta nel lavoro serio e approfondito che gli uffici stanno portando avanti, nel solco della legalità e in costante interlocuzione con la Regione Campania, per arrivare a una soluzione solida, sostenibile e definitiva. Avellino merita un impianto moderno e all’altezza delle sue ambizioni, ma lo merita nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza”.