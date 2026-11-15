Stadio Partenio, l’architetto Verderosa: la soluzione da privilegiare quella della realizzazione diretta del Comune

AVELLINO- Chi realizzera’ lo Stadio Partenio, con quali fondi e in quali modalita’. Da giorni l’argomento divide la citta’ capoluogo e anche la provincia, tra coloro che sostengono l’idea di una partnership pubblico privata e il progetto presentato qualche giorno fa dal predidente dell’ Us Avellino Angelo Antonio D’ Agostino e chi, invece, sostiene l’idea di un intervento totalmente pubblico. Nel frattempo sulla risposta del Comune di Avellino alla proposta D’Agostino si registra una netta dichiarazione del sindaco Nello Pizza, che ha avvisato e ricordato come in tutta la vicenda : “i tempi li detta il pubblico, li detta la legge, li dettano le procedure”. Abbiamo chiesto all’ architetto Antonio Verderosa, da oltre trent’anni impegnato nello studio e nella pratica dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, della legislazione edilizia e delle opere pubbliche, che ha una notevole esperienza anche nel campo della consulenza tecnico-giuridica, avendo svolto dellcati incarichi per importanti Autorità giudiziarie, anche nell’ambito di procedimenti di rilevanza nazionale, e approfondendo le complesse relazioni tra pianificazione urbanistica, disciplina edilizia, tutela del territorio e legittimità delle trasformazioni un suo contributo, anche alla luce del ruolo di arbitro presso la Camera Arbitrale dell’ANAC, con esperienza nelle problematiche connesse ai contratti pubblici e alla realizzazione delle opere. E come lui ci tiene a sottolineare anche “tifosissimo dei Lupi”.

Architetto Verderosa, quali sono le strade e le modalità percorribili per la realizzazione dello Stadio Partenio e quale ritiene quella migliore?

Partiamo da un dato: le possibili modalità di realizzazione del nuovo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino debbano essere valutate non soltanto in termini di astratta ammissibilità giuridica, ma soprattutto con riferimento alla loro concreta fattibilità amministrativa, sostenibilità economico-finanziaria e ragionevole certezza dei tempi di attuazione. In tale prospettiva, le tre soluzioni attualmente ipotizzabili presentano livelli di complessità profondamente differenti e, a mio avviso, devono essere considerate secondo un preciso ordine di preferibilità”.

Partiamo da quella che ritiene preferibile o da privilegiare

La prima soluzione, che ritengo debba essere prioritariamente perseguita, è rappresentata dalla realizzazione diretta dell’intervento da parte del Comune di Avellino, attraverso il prospettato finanziamento della Regione Campania di circa 72 milioni di euro..Qualora tali risorse venissero formalmente assentite, programmate e rese effettivamente disponibili, l’Amministrazione comunale potrebbe assumere direttamente il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante, procedendo allo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), alla verifica della conformità urbanistica, all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e al successivo affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori secondo le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023..Si tratterebbe di un percorso certamente impegnativo, ma caratterizzato da una maggiore linearità amministrativa e da un quadro di responsabilità più chiaramente definito, evitando le ulteriori complessità derivanti dalla costituzione di una società mista o dall’attivazione di un’operazione di partenariato pubblico-privato. La soluzione pubblica consentirebbe, inoltre, di mantenere integralmente in capo al Comune la regia dell’intervento, dalla definizione delle caratteristiche funzionali dell’impianto fino alla realizzazione dell’opera, preservandone la piena proprietà pubblica e consentendo di disciplinarne successivamente la gestione attraverso gli strumenti giuridici più appropriati. Un ulteriore elemento favorevole risiederebbe nella possibilità di dimensionare il progetto sulle effettive esigenze sportive, funzionali e collettive della città, senza dover necessariamente subordinare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento alla realizzazione di consistenti superfici commerciali, direzionali o di altre attività complementari, che potrebbero determinare ulteriori criticità urbanistiche e autorizzative. Il presupposto imprescindibile rimane, naturalmente, l’effettiva disponibilità del finanziamento regionale, che non può essere confusa con una semplice manifestazione di disponibilità politica o istituzionale. Occorrerà, pertanto, verificare l’esistenza di un formale provvedimento di assegnazione, la relativa copertura finanziaria, le condizioni di erogazione e la congruità dell’importo rispetto al quadro economico complessivo dell’intervento. In presenza di tali condizioni, ritengo che la realizzazione pubblica rappresenti la soluzione più ragionevole, trasparente e concretamente governabile, sulla quale concentrare prioritariamente l’iniziativa dell’Amministrazione comunale.

La soluzione che invece vede la realizzazione di una societa’ mista pubblico privata perché non è a suo avviso una opzione da valutare come prioritaria?

Si tratta di una soluzione che, pur astrattamente consentita dall’ordinamento, non ritengo particolarmente convincente nel caso concreto, in ragione della complessità del procedimento costitutivo, degli obblighi di motivazione e delle rilevanti implicazioni finanziarie e gestionali. La costituzione della società richiederebbe, infatti, una specifica e approfondita valutazione ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 17 del D.Lgs. 175/2016, con la dimostrazione della necessità della partecipazione pubblica, della convenienza economica dell’operazione, della sostenibilità finanziaria e della coerenza con le finalità istituzionali dell’Ente. Soprattutto, il socio privato operativo non potrebbe essere individuato direttamente, neppure qualora avesse già sostenuto spese per la predisposizione di una proposta progettuale e del relativo PEF. La sua selezione dovrebbe necessariamente avvenire attraverso una procedura competitiva a doppio oggetto, finalizzata contemporaneamente alla scelta del socio privato e all’affidamento delle specifiche prestazioni operative. La procedura dovrebbe inoltre definire preventivamente l’assetto societario, il capitale, i conferimenti, la ripartizione dei rischi, i rapporti finanziari, le responsabilità gestionali e le modalità di remunerazione degli investimenti. A tali complessità si aggiungerebbe la necessità di garantire nel tempo l’equilibrio economico della società e di disciplinare adeguatamente i rapporti tra l’Amministrazione comunale, il socio privato e il soggetto incaricato della gestione dell’infrastruttura. Non ritengo, pertanto, che la costituzione di una società mista possa rappresentare una soluzione realmente semplificativa, né tantomeno uno strumento per valorizzare direttamente, senza gara, l’iniziativa già avanzata dall’imprenditore D’Agostino.

Al contrario, essa rischierebbe di introdurre ulteriori passaggi procedimentali e organizzativi, con un possibile allungamento dei tempi e un aumento della complessità complessiva dell’operazione.

Ci vuole chiarire come valuta l’ipotesi, la terza opzione, che farebbe ricorso alla finanza di progetto, disciplinata dall’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, in coordinamento con l’art. 4 del D.Lgs. 38/2021, attraverso la valorizzazione della proposta avanzata dall’imprenditore Angelo Antonio D’Agostino. Insomma, il project financing privato?

Questa soluzione, pur rimanendo astrattamente percorribile, presenta oggi rilevanti elementi di incertezza giuridica ed economico-finanziaria, soprattutto in relazione alla posizione del promotore e al venir meno del diritto di prelazione.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo il meccanismo di prelazione previsto dalla precedente disciplina nazionale, con principi ritenuti applicabili anche all’art. 193 del vigente Codice dei contratti pubblici.

A ciò si aggiunge il Decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2026, che prevede il superamento del diritto di prelazione, secondo una disciplina il cui testo definitivo e le cui disposizioni transitorie dovranno essere attentamente verificati. Nel caso specifico, la circostanza che D’Agostino abbia trasmesso al Comune una proposta e il relativo Piano Economico-Finanziario il 29 ottobre 2026, anteriormente all’approvazione del nuovo decreto, potrebbe assumere rilievo ai fini della ricostruzione del regime procedimentale applicabile. Tuttavia, non risulta ancora documentalmente accertata la presentazione di un PFTE completo e conforme ai requisiti normativi, né tale eventuale presentazione sarebbe di per sé sufficiente a garantire il mantenimento della prelazione, considerati gli effetti della precedente pronuncia europea. Il promotore, pertanto, potrebbe trovarsi nella condizione di sostenere gli ingenti costi necessari alla predisposizione e all’eventuale integrazione del PFTE, alla strutturazione del PEF e agli ulteriori approfondimenti tecnici, senza disporre di una concreta garanzia di aggiudicazione della concessione. La successiva procedura competitiva potrebbe infatti concludersi con l’aggiudicazione a un operatore diverso dal proponente, ferma restando l’eventuale applicazione dei meccanismi di riconoscimento delle spese progettuali previsti dalla disciplina vigente.

È proprio l’assenza di una posizione preferenziale giuridicamente tutelabile a rendere, a mio avviso, assai remota la concreta praticabilità economica dell’iniziativa nella sua attuale configurazione. Non si tratta, evidentemente, di affermare l’impossibilità giuridica del project financing, ma di prendere atto che il superamento della prelazione modifica profondamente il rapporto tra il rischio assunto dal promotore e le prospettive di recupero dell’investimento iniziale. In un’operazione particolarmente complessa, quale la demolizione e ricostruzione dello Stadio Partenio-Lombardi, con un investimento prospettato nell’ordine di 120-125 milioni di euro, l’assenza della prelazione costituisce un elemento che potrebbe ridurre sensibilmente l’interesse del promotore a sostenere ulteriori costi progettuali e finanziari. In conclusione, ritengo che, nelle condizioni attuali, la priorità debba essere attribuita alla realizzazione pubblica del nuovo stadio, subordinatamente alla concreta disponibilità del finanziamento regionale di circa 72 milioni di euro. La costituzione di una società mista rappresenterebbe una soluzione alternativa giuridicamente possibile, ma caratterizzata da complessità tali da renderla, a mio avviso, poco convincente sotto il profilo amministrativo e operativo. Ancora più problematica appare la prospettiva del project financing con promotore privato, qualora venga definitivamente meno il diritto di prelazione, rendendo assai incerta la convenienza economica dell’iniziativa per il soggetto proponente. La scelta dovrebbe dunque orientarsi, prioritariamente, verso un intervento integralmente pubblico, fondato su risorse finanziarie effettivamente disponibili, su un progetto tecnicamente completo e urbanisticamente conforme e su procedure di affidamento chiare e competitive. L’obiettivo deve essere quello di superare definitivamente una lunga fase di proposte e interlocuzioni, individuando un percorso amministrativo realmente sostenibile, capace di garantire alla città di Avellino la realizzazione del nuovo stadio in tempi ragionevoli e con la necessaria certezza giuridica, tecnica e finanziaria.

Rispetto a queste tre modalità e alle valutazioni che ha proposto, quale sarebbe dunque la conclusione?

La questione del nuovo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino debba essere affrontata con un approccio pragmatico e responsabile, privilegiando non tanto la soluzione astrattamente più ambiziosa, quanto quella che presenti le maggiori garanzie di fattibilità tecnica, conformità urbanistica, sostenibilità economico-finanziaria e certezza amministrativa.

In tale prospettiva, occorre anzitutto riconoscere il valore dell’iniziativa imprenditoriale promossa da Angelo Antonio D’Agostino, che, a partire dal 2021, ha contribuito a riaprire concretamente il dibattito sulla necessità di dotare Avellino di una moderna infrastruttura sportiva, sostenendo un impegno progettuale ed economico certamente significativo. La proposta trasmessa al Comune il 29 ottobre 2026, accompagnata da documentazione economico-finanziaria e ulteriormente illustrata nella presentazione pubblica del 13 novembre 2026, rappresenta un’iniziativa che merita attenzione e un’adeguata valutazione amministrativa. Resta, tuttavia, necessario accertare l’effettiva completezza degli elaborati depositati, con particolare riferimento alla presenza di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) conforme ai requisiti normativi, non potendosi equiparare automaticamente la presentazione di un Piano Economico-Finanziario (PEF) e di un’idea progettuale alla formale presentazione di un PFTE completo. Ciò premesso, le condizioni normative e procedimentali oggi esistenti impongono una valutazione particolarmente attenta delle possibili modalità di attuazione dell’intervento. La costituzione di una società mista pubblico-privata, pur giuridicamente ipotizzabile ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016, richiederebbe un procedimento articolato, un’adeguata dimostrazione della convenienza della partecipazione comunale e, soprattutto, una gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo. Si tratta di condizioni che, nel caso concreto, rendono tale soluzione poco convincente, non ravvisandosi evidenti vantaggi procedimentali rispetto alle forme ordinarie di realizzazione dell’opera. Ancora più problematica appare, allo stato, la prospettiva del project financing con promotore privato, disciplinato dall’art. 193 del D.Lgs. 36/2023. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, e il successivo Decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2026, che prevede il superamento del diritto di prelazione, hanno infatti introdotto elementi di profonda incertezza rispetto alla posizione del promotore.

Anche nell’ipotesi in cui fosse accertata la presentazione di un PFTE completo anteriormente al 9 novembre 2026, la conservazione del diritto di prelazione non potrebbe essere considerata automatica, soprattutto alla luce degli effetti interpretativi della precedente pronuncia europea. In assenza di tale prerogativa, il promotore dovrebbe sostenere rilevanti costi progettuali e finanziari senza avere alcuna certezza di conseguire la successiva concessione, circostanza che rende questa soluzione, pur non giuridicamente preclusa, economicamente assai incerta e, nelle condizioni attuali, di difficile concreta attuazione.

Per tali ragioni, ritengo che la soluzione da privilegiare debba essere quella della realizzazione diretta del nuovo stadio da parte del Comune di Avellino, subordinatamente all’effettiva concessione e disponibilità del prospettato finanziamento regionale di circa 72 milioni di euro. Qualora tali risorse venissero formalmente assegnate e rese disponibili, l’Amministrazione potrebbe assumere direttamente la responsabilità dell’intervento, sviluppando un progetto tecnicamente completo, verificandone la conformità alle previsioni urbanistiche vigenti, acquisendo le necessarie autorizzazioni e procedendo all’affidamento dei lavori attraverso le procedure competitive previste dal Codice dei contratti pubblici. Questa impostazione consentirebbe di mantenere integralmente pubbliche la proprietà e la regia della realizzazione dell’infrastruttura, evitando le complessità connesse alla costituzione di nuovi organismi societari e le incertezze proprie della finanza di progetto, senza peraltro precludere la possibilità di individuare successivamente forme di gestione dell’impianto capaci di valorizzarne le potenzialità sportive, sociali ed economiche..Naturalmente, la disponibilità del finanziamento regionale costituisce la condizione decisiva. Occorrerà pertanto verificare che i 72 milioni di euro siano effettivamente oggetto di un provvedimento di assegnazione, che risultino adeguati rispetto al quadro economico complessivo dell’opera e che consentano di sostenere non soltanto i lavori, ma anche le spese tecniche, gli oneri per la sicurezza, le eventuali opere complementari e tutte le ulteriori somme necessarie alla completa realizzazione dell’intervento. Sarà altrettanto importante evitare che il nuovo progetto venga appesantito da funzioni accessorie non strettamente necessarie, privilegiando una soluzione architettonica e funzionale coerente con le esigenze della città, con le prescrizioni degli organismi sportivi e, soprattutto, con la disciplina urbanistica vigente. In definitiva, la scelta non dovrebbe essere condizionata dalla necessità di dare continuità a un determinato modello di investimento, ma dalla concreta possibilità di realizzare l’opera nel rispetto dell’interesse pubblico, della legalità amministrativa e della sostenibilità finanziaria. L’iniziativa privata di D’Agostino conserva indubbiamente il merito di avere contribuito a promuovere una prospettiva di rinnovamento dell’impianto sportivo cittadino. Tuttavia, il riconoscimento di tale impegno non può prescindere dalla valutazione delle condizioni giuridiche ed economiche che oggi caratterizzano il partenariato pubblico-privato. Se il finanziamento regionale di circa 72 milioni di euro dovesse concretizzarsi, ritengo che il Comune debba orientare prioritariamente la propria azione verso la realizzazione pubblica del nuovo Stadio Partenio-Lombardi, concentrando le risorse e le capacità amministrative sulla progettazione, sull’acquisizione delle autorizzazioni e sull’affidamento dei lavori, secondo un percorso trasparente, verificabile e concretamente attuabile. Avellino non ha bisogno di aggiungere ulteriori ipotesi progettuali a quelle già formulate nel corso degli anni, ma di individuare finalmente una soluzione credibile, finanziariamente sostenibile e amministrativamente percorribile, capace di trasformare un obiettivo da tempo condiviso in un’opera pubblica effettivamente realizzata.Il nuovo Stadio Partenio-Lombardi deve rappresentare non soltanto un investimento sportivo, ma un’infrastruttura pubblica strategica per la città, da realizzare attraverso scelte tecnicamente fondate, risorse certe e procedure giuridicamente solide, nell’esclusivo interesse della comunità avellinese”.