Sul futuro dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino arriva la risposta della Regione Campania all’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale Livio Petitto, relativa alla capacità finanziaria, alle fonti di copertura e all’iter tecnico-amministrativo del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino. A mettere nero su bianco la posizione degli uffici regionali è una nota del direttore dell’Ufficio Speciale Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e Autorità Responsabile del Piano per lo Sviluppo e la Coesione.

Il primo elemento che emerge riguarda le risorse già programmate. Con la deliberazione di Giunta regionale numero 262 del 6 maggio 2025, infatti, era stato previsto un importo massimo di circa 2 milioni di euro in favore del Comune di Avellino per finanziare una serie di interventi di riqualificazione dello stadio, attraverso le risorse del PSC e del PR Campania FESR 2021-2027. Nel dettaglio, sono sei le operazioni già ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di circa 1,8 milioni di euro. Adeguamento impiantistico e normativo delle torri faro e dei relativi quadri elettrici, finanziato con 477.723,91 euro. Altri 189.080,72 euro destinati all’accordo quadro per interventi edili e impiantistici, mentre 180.804 euro riguardano la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dei tornelli. Altri 167.400 euro inoltre per l’indagine e il monitoraggio strutturale dell’impianto, 164.760 euro per la fornitura delle sedute in adeguamento ai criteri infrastrutturali della Serie B e 619.303,25 euro per la sostituzione e la riqualificazione del manto in erba sintetica. La Regione precisa inoltre che i primi quattro interventi, inizialmente finanziati attraverso il PR Campania FESR 2021-2027, sono stati ricondotti nell’ambito dell’Accordo per la Coesione. La procedura di programmazione è ancora in corso e la copertura finanziaria prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo di Rotazione, in sostituzione di quelle originariamente individuate.

Il nodo dei 72,7 milioni per il nuovo Partenio

La parte più significativa della risposta riguarda però il progetto più ampio presentato dall’amministrazione comunale, ovvero la realizzazione della cosiddetta Cittadella dello Sport. La Regione ricostruisce il percorso amministrativo ricordando che, con una nota del 15 ottobre 2026, il Comune di Avellino aveva rappresentato la prospettiva di integrare funzionalmente tre impianti cittadini: il Centro Natatorio di via De Gasperi, il Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro e lo stadio Partenio-Lombardi. Un progetto che prevede anche percorsi pedonali sicuri di collegamento tra le strutture, oltre a interventi di valorizzazione delle aree sportive e a verde, nell’ottica della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Successivamente, con una comunicazione del 23 ottobre, Palazzo di Città ha chiesto alla Regione il riconoscimento della priorità dell’intervento di riqualificazione dello stadio nell’ambito della programmazione regionale e l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie. Nella richiesta viene indicato un investimento complessivo di circa 72,7 milioni di euro. Il Comune ha inoltre rappresentato l’avvenuta approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, manifestando la disponibilità a trasmettere la documentazione amministrativa e progettuale necessaria. Tra le ipotesi prospettate anche quella di suddividere il finanziamento in lotti funzionali e differenti fasi attuative. Su questo punto, tuttavia, la Regione non assume ancora alcun impegno economico. La richiesta del Comune potrà essere esaminata dalle strutture competenti, che dovranno verificare la maturità progettuale dell’intervento e la sua possibile collocazione tra le priorità della programmazione regionale.

La Regione: «Servono ulteriori approfondimenti»

La valutazione dovrà tenere conto di diversi aspetti: fattibilità tecnico-economica, eventuale suddivisione in lotti funzionali, individuazione delle fonti di copertura e concreta disponibilità delle risorse finanziarie. Un passaggio particolarmente importante riguarda la salvaguardia degli investimenti pubblici già effettuati sul Partenio-Lombardi. La Regione richiama infatti il cosiddetto principio di stabilità delle operazioni, che impone di mantenere inalterate per un periodo di cinque anni le caratteristiche fondamentali di un progetto finanziato con fondi strutturali. Eventuali modifiche non compatibili con questi vincoli potrebbero comportare la revoca del contributo e il recupero delle somme già erogate. Un aspetto che dovrà essere necessariamente considerato prima di procedere con un eventuale nuovo e più ampio intervento sullo stadio. La nota regionale distingue quindi chiaramente le opere di riqualificazione già finanziate dal prospettato rifacimento complessivo dell’impianto. Quest’ultimo resta subordinato agli approfondimenti progettuali, finanziari e procedurali e alle decisioni degli organi competenti. Infine, per quanto riguarda gli aspetti progettuali, attuativi e procedurali, gli uffici regionali precisano che la realizzazione dell’intervento sarebbe rimessa al Comune di Avellino. I relativi chiarimenti, si legge nella risposta, dovranno pertanto essere richiesti prioritariamente all’amministrazione comunale.