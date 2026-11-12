Stadio Partenio, il sindaco Pizza sui fondi dalla Regione: andiamo avanti, se sono rose fioriranno

AVELLINO- “Se son rose fioriranno”. Il sindaco di Avellino Nello Pizza e’ stato nuovamente compulsato sulla vicenda dello Stadio Partenio, alla luce del suo incontro con il Governatore Roberto Fico. E ha chiarito che: ” stiamo andando avanti, ovviamente prescindendo da quelle che saranno poi le decisioni rispetto alla proposta del presidente D’Agostino. Il lavoro che stiamo facendo ci tornerà utile in tutte le ipotesi. Stiamo lavorando perché, come abbiamo detto e ripetuto — ed è ormai notorio —, il Comune non ha risorse proprie se non quelle che ci fornisce la Regione; quindi stiamo lavorando su questo. Quelle risorse serviranno sia se faremo il progetto da soli, sia se lo faremo con D’Agostino o con qualunque altro imprenditore disponibile a realizzarlo. Dobbiamo continuare questo percorso per farci trovare pronti per qualsiasi ipotesi. Ovviamente poi aspetteremo: come si suol dire, “se sono rose fioriranno”, altrimenti…”

E su un ipotetico confronto con D’Agostino per trovare un punto d’incontro, ha chiarito:

“Il confronto sicuramente ci deve essere, perché lui ci ha fatto una proposta e noi dobbiamo comunque rispondere. Al di l’à di quella che sarà la risposta formale, ci sarà anche un confronto personale, come d’altronde abbiamo fatto finora: non ci siamo mai sottratti, e nemmeno il presidente D’Agostino si è mai sottratto. L’ho sempre detto, i nostri rapporti sono molto cordiali e buoni. Abbiamo tutto l’interesse a dare alla città un impianto degno di questo nome.

Ovviamente dobbiamo farlo nel rispetto di norme che sono molto stringenti, quindi dobbiamo stare attenti a tutto. Se riusciremo a farlo insieme a D’Agostino, tanto meglio; altrimenti andremo avanti comunque, perché l’obiettivo è quello di costruire un nuovo stadio degno delle aspettative della squadra e della tifoseria”