Stadio Partenio, il governatore Fico: interessati a costruire uno stadio totalmente pubblico

NAPOLI- “Siamo interessati di poter avere e fare, costruire uno stadio totalmente pubblico nella città di Avellino”. Le parole del Governatore della Campania Roberto Fico, che solo qualche giorno fa ha incontrato il sindaco di Avellino Nello Pizza per discutere proprio sui fondi da intercettare per lo Stadio Partenio, confermano che un dialogo tra Regione e Comune, così come avvenuto per Piscina e Palazzetto dello Sport e per i fondi Prius e’ ormai avviato..