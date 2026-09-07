Stadio Partenio, Festa: “Faremo di tutto per riconsegnare la Curva Nord ai biancoverdi”

La questione della riapertura della Curva Nord dello Stadio Partenio‑Lombardi sarà portata in Consiglio Comunale nella prossima seduta: a dichiararlo è stato il consigliere di opposizione Gianluca Festa in un video diffuso sui suoi canali social, annunciando che chiederà all’aula di deliberare subito gli interventi necessari per «riaprire la Curva Nord e riconsegnarla ai tifosi in tempi brevi». Festa ha richiamato anche le aperture istituzionali arrivate nei giorni scorsi: «Il presidente D’Agostino e il sindaco Pizza hanno manifestato disponibilità». Da parte dell’opposizione, assicura che vi è piena volontà di votare qualsiasi atto che consenta di effettuare i lavori nel più breve tempo possibile perché «la riapertura non è più procrastinabile. L’Avellino è patrimonio dell’Irpinia, identità e appartenenza». In conclusione, è stato ribadito l’impegno politico: «Faremo di tutto per riconsegnare la Curva Nord ai biancoverdi».