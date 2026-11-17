SPERONE- Una lite tra minori ospiti di una Comunità Alloggio di Sperone finisce a coltellate. Questo e’ l’epilogo di una serata che poteva trasformarsi in tragedia, come rilanciato dai colleghi di Binews, ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, fatti avvenuti poche ore fa all’interno della comunità attiva nel comune mandamentale che ospita minori in situazioni di disagio. Uno dei due minori coinvolti ha avuto la peggio e si trova ricoverato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Pietà di Nola. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Avella e della Compagnia dei Carabinieri di Baiano. Il presunto aggressore è attualmente in Caserma, in attesa che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli decida quali provvedimenti assumere nei suoi confronti. Sulle condizioni del minore ferito si attende lo scioglimento della prognosi da parte dei medici dell’ospedale di Nola.