Quarantasei anni dopo quei novanta secondi che, alle 19:34 del 23 novembre 1980, cambiarono per sempre il volto dell’Irpinia, la memoria del terremoto continua ad essere viva, attraverso i racconti delle persone che ne sono sopravvissute, dei loro familiari e, in taluni casi, attraverso forme espressive che abbracciano un linguaggio potentissimo, quello dell’arte. E, dunque, in tal senso, a “raccogliere il testimone” dell’espressione di una ferita mai del tutto rimarginata è stato il fashion designer Matteo Cibellis, 25enne originario di Teora – uno dei comuni maggiormente colpito dal sisma dell’80 di magnitudo 6,9 gradi Richter – il quale, nell’ambito dell’esame finale a coronamento del suo percorso di studi all’Accademia di Alta Sartoria del Teatro Regio di Parma, ha scelto di trasformare il dolore della sua terra in un progetto creativo.

Già solo analizzandone il titolo, l’opera appare del tutto emblematica: “DOVEVATE FARE PRESTO”, un’espressione che allo stesso tempo ribalta e attualizza lo storico titolo in prima pagina de Il Mattino – quel “FATE PRESTO” del 26 novembre 1980, reso poi iconico dall’opera Pop Art di Andy Warhol in esposizione, tra l’altro, nelle sale della Reggia di Caserta fino al 31 dicembre 2026 – trasformando l’invocazione d’aiuto di allora in un atto d’accusa rivolto ai ritardi nei soccorsi e a tutte le “distorsioni” susseguitesi nel post sisma.

Ma cosa rende questo progetto sartoriale ancor più significativo? Il destino ha voluto che la discussione dello stesso avvenga proprio oggi, 23 novembre 2026: una coincidenza cronologica che avvalora l’abito di un peso simbolico ulteriormente profondo, legando indissolubilmente il percorso formativo del giovane stilista ad una data che, volente o nolente, è cucita nelle sue radici.

Interessante notare come, nella creazione di Cibellis, ogni dettaglio scelto derivi da un perché ben definitivo. L’abito, infatti, è stato pensato e realizzato come se fosse portavoce e custode della tragedia. Per tal ragione, si evince come l’attenzione sia stata posta su tre momenti chiave:

il crollo: evocato attraverso tessuti strappati, rovinati e vecchi capi recuperati, metafora delle case sventrate e delle esistenze frantumate tra le macerie;

i soccorsi: rappresentati da toppe e ruvide coperte di lana, simbolo dei primi aiuti, del freddo di quell’inverno e della solidarietà che cercò di arginare l’emergenza;

la ricostruzione: affidata a un cappotto rigido, pesante e ingombrante. È qui che l’abito si fa critica sociale: quella struttura tessile severa richiama i palazzi anonimi in cemento armato che hanno spesso cancellato l’identità storica e la bellezza originaria dei borghi irpini, sostituendoli con architetture percepite come fredde e prive d’anima.

A rendere l’opera ancora più toccante sono i dettagli, ossia degli elementi applicati sull’abito quasi a rappresentare i frammenti di quella quotidianità che fu brutalmente interrotta: un orsacchiotto malridotto, un biberon e un orologio con le lancette immobili sull’orario 19:34. Piccoli oggetti che riportano immediatamente alle tante vite spezzate e a un orologio della storia che in tanti paesi dell’Irpinia sembra essersi fermato.

“Ho voluto trasformare queste storie in un abito perché l’Irpinia è casa mia e le sue ferite fanno parte anche della mia storia. Con il mio lavoro voglio dare voce a questa memoria e fare in modo che non venga dimenticata.”

A 46 anni dal sisma, quindi, una brillante idea sartoriale di un giovane irpino – al quale auguriamo il meglio per quel che sarà il suo futuro – ci fa ricordare che “cucire il passato” aiuta a interrogare il presente, a tener viva la memoria. Un lavoro di questo tipo dimostra come si possa veicolare un messaggio profondo come quello del ricordo, affidando a stoffe, dettagli e volumi, insomma, al prezioso ruolo dell’artigianato, il compito di non far svanire ciò che ha segnato per sempre una terra.