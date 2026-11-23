Il terremoto non distrugge soltanto case, strade e paesi. Ci sono macerie che non si vedono, ferite che restano dentro, silenzi che durano decenni e persone che, pur sopravvivendo, smettono lentamente di vivere. È da questo spazio invisibile, dove il dolore diventa solitudine e il passato continua a occupare il presente, che nasce “Lento”, il cortometraggio scritto e diretto dal regista irpino Edoardo Sandulli.

In occasione del 46° anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, il film sarà presentato domenica 23 novembre al Carcere Borbonico di Avellino. Un’opera che sceglie di non limitarsi alla rievocazione storica, ma di utilizzare il sisma come una lente attraverso cui indagare l’animo umano, il trauma, la depressione e la possibilità, anche dopo molto tempo, di tornare a cercare una ragione per andare avanti.

La protagonista è Assunta, interpretata da Marina Suma, un’ex campionessa di ballo rimasta profondamente segnata dalla perdita del marito Tonino, morto durante il terremoto. Da quel momento la sua esistenza si ferma: per quarant’anni vive chiusa in casa, prigioniera del lutto e di una depressione che le impedisce di riprendere in mano la propria vita. A riaprire uno spiraglio sarà il rapporto con il giovane vicino Francesco, interpretato da Amato D’Auria. Un incontro capace di riaccendere, lentamente, qualcosa che sembrava ormai spento.

Il film è ambientato nella contemporaneità a Candida, in Irpinia. Il terremoto non è soltanto un evento da raccontare, ma una presenza che continua ad agire nella vita della protagonista, condizionandone le scelte, le relazioni e la possibilità di affrontare il futuro.

«Noi irpini abbiamo subito uno shock collettivo che fatichiamo ancora ad elaborare e che ha influenzato la crescita delle generazioni, anche di chi non era presente», spiega Sandulli. «Quando ho scelto questo soggetto, non avevo intenzione di realizzare un film storico, ma di conoscere meglio l’animo umano e quindi anche il mio».

Il regista sente il terremoto come qualcosa che appartiene ancora profondamente alla propria terra, una memoria che non si esaurisce nel ricordo di quella notte. «Il sisma ha devastato un territorio, ma ha fatto altrettanti danni all’interiorità delle persone. Alla mia terra volevo dare un messaggio di speranza, mi auguro che questo film sia una carezza per il nostro animo ferito».

È forse in questa dichiarazione che si racchiude il senso più profondo di “Lento”: raccontare la tragedia senza fermarsi alla tragedia, attraversare il dolore senza spettacolarizzarlo, provare a restituire dignità a quelle ferite interiori che spesso rimangono senza voce.

Tra le sequenze più intense del cortometraggio c’è quella che ricostruisce gli attimi del terremoto e la morte di Tonino. Sandulli ha scelto di affidarsi a un piano sequenza della durata esatta della scossa più forte del novembre 1980: novanta secondi.

«Novanta secondi che non finiscono mai e servono a dare l’idea a chi non c’era della drammaticità dell’evento», racconta. Una scelta cinematografica che punta a far vivere allo spettatore il tempo interminabile della paura, l’impossibilità di sottrarsi a ciò che sta accadendo, il senso di impotenza di fronte a una forza che improvvisamente sconvolge ogni cosa.

Assunta, però, non è soltanto una donna che ha perso qualcuno. È una persona rimasta sospesa in un delicato processo di elaborazione del lutto, incapace per decenni di fare i conti con ciò che è accaduto. La sua rinascita passa proprio attraverso la decisione di affrontare quello scheletro nell’armadio, di guardare finalmente dentro la ferita e trovare il coraggio di attraversarla.

«Il personaggio che interpreto, Assunta, è un personaggio al contempo semplice e complesso – dichiara Marina Suma – è una donna segnata profondamente da un lutto che riesce ad elaborare solo nel momento più inaspettato, una volta invecchiata, dopo anni di solitudine e depressione. È un personaggio forte ma anche delicato, ed è proprio questo carattere contraddittorio che mi ha conquistato di lei».

“Lento” diventa così una storia di tragedia e rinascita, ma anche una riflessione su quanto il dolore possa isolare e su quanto sia difficile chiedere aiuto, riconoscere le proprie fragilità e concedersi una seconda possibilità. Tematiche che superano il confine geografico dell’Irpinia e parlano a chiunque abbia attraversato una perdita, una fase buia, un momento in cui il mondo sembra essersi fermato.

Il lavoro di Sandulli, realizzato con il contributo della Film Commission Regione Campania, prodotto da Sevenhalf Lab di Paola Ortolani e coprodotto da Daniel Pallucca, ha ottenuto anche il riconoscimento di “Miglior Talento Campano” al CortoDino Film Festival.

La presentazione del 23 novembre al Carcere Borbonico, con ingresso gratuito a partire dalle ore 18, sarà un momento che andrà oltre la proiezione. In programma una visita guidata al Museo Irpino, un monologo introduttivo dell’attore Andrea De Ruggiero, in arte Trizzillo, accompagnato dalle note del maestro Luis Di Gennaro, e un confronto sui temi del film con la psichiatra Marilena Apuzzo e l’antropologa Marina Brancato. Il talk sarà moderato da Michela Mancusi, presidente dello ZiaLidiaSocialClub. Presenti anche il presidente della Provincia Fausto Picone e l’assessore alla Cultura del Comune di Avellino Luca Cipriano.

Per Edoardo Sandulli, regista e autore nato nel 1993, il cinema è uno strumento per osservare le persone, le loro esperienze e le contraddizioni. Dopo gli studi in Design e Comunicazione al Politecnico di Milano e un percorso nel mondo della pubblicità, ha scelto di raccontare attraverso le immagini ciò che spesso rimane nascosto. Con “Lento” porta questo sguardo nella sua terra, restituendo al terremoto una dimensione intima e personale.

Non soltanto memoria di ciò che accadde nel 1980, dunque, ma un racconto di ciò che continua ad accadere dentro chi quella tragedia l’ha vissuta, direttamente o attraverso le generazioni. Perché alcune scosse finiscono in novanta secondi. Altre continuano per tutta una vita. E a volte, per ricominciare, serve soltanto qualcuno capace di avvicinarsi, restare e tendere una mano.