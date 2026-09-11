Spari a Benevento del 27 agosto: fermato un ventiduenne per tentato omicidio

BENEVENTO- La Polizia del Commisariaro di Cervinara, in collaborazione con Questura di Benevento, ha eseguito un fermo nei confronti del noto pregiudicato V. P., 22 anni di Benevento e originario di San Martino Valle Caudina, per il tentato omicidio di un 27enne di Benevento.

V. P. ha nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci.

In particolare V. P. A Benevento in Piazza De Mita presso il locale “Wikka Party” avrebbe estratto la pistola e avrebbe colpito più volte un 27enne di Benevento al fine di ucciderlo. Il giovane ferito fu trasportato in ospedale. Dopo i colpi ci fu il fuggi fuggi dei tanti giovani presenti.

Il gestore del locale, evidentemente per la paura dell’accaduto ha accusato un malore, necessario anche per lui l’intervento dei sanitari del 118. Il Questore in data 28 agosto ha previsto la chiusura del locale in cui si erano verificati i fatti per la durata di 15 giorni. Nelle prossime ore ci sarà l’uidenza di convalida del fermo, in cui V. P. fornirà la propria versione dei fatti assistito dall’Avvocato Vittorio Fucci.Sui fatti del 27 agosto era intervenute varie istituzioni, tra cui il sindaco di Benevento Clemente Mastella.