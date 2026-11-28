VENETO- Finisce con un trentottenne albanese rimasto ucciso, uno ferito ed uno in fuga, il blitz in trasferta degli agenti della Questura di Napoli e Avellino, che avrebbero dovuto eseguire una misura cautelare disposta, almeno dalle indiscrezioni da parte dell’Autorita’ giudiziaria, per furti avvenuti in Campania nei confronti di uno dei tre soggetti di nazionalita’ albanese . Come riportano i quotidiani online della provincia di Venezia, il blitz della Polizia e’ scattato in una zona di campagna sulla sponda dell’ Adige, dove c’erano alcune villette, una frazione di Cavarzere, al confine tra Venezia, Padova e Rovigo, una zona vicino alle sponde dell’Adige. In quella zona avrebbe trovato rifugio il ricercato. La ricostruzione dei fatti e’ ancora in corso, almeno da quanto però viene riportato, ci sarebbe stata prima una colluttazione e successivamente un conflitto a fuoco con le persone che erano presenti all’interno della zona, tra cui il ricercato. Uno dei tre soggetti coinvolti e’ rimasto ucciso poco distante dal caseggiato, in una stradina sterrata dove aveva tentato la fuga, un altro uomo è stato fermato dagli agenti e tratto in arresto. Il trentacinquenne, almeno fino a poche ore fa era attivamente ricercato nelle campagne al confine meridionale della provincia veneta. I tre soggetti di nazionalita’ albanese sarebbero partiti dalla Campania trovando rifugio in una frazione del comune veneto, quella dove è avvenuta la tragedia. Il trentacinquenne era ricercato per rapine e furti in abitazione. Aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Venezia.