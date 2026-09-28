Sott ‘o Rione, riparte il doposcuola di quartiere promosso da “Libera”

AVELLINO- Il pomeriggio apre il nuovo anno di attività a Rione Mazzini, Picarelli e Borgo Ferrovia. L’obiettivo è costruire poli educativi di quartiere e allargare la rete ad altre zone della città..Riparte “Sott ‘o Rione – Doposcuola di quartiere”, il progetto educativo gratuito promosso da Libera

Avellino insieme a una rete di associazioni del territorio. Il nuovo anno sarà presentato alla città .sabato 3 ottobre alle ore 17:00 in Piazza San Salvatore, a Picarelli, con un pomeriggio di festa

aperto a famiglie, ragazzi, volontari e cittadini. L’appuntamento dà il via al percorso che accompagnerà per tutto l’anno scolastico i doposcuola attivi a Rione Mazzini, presso la Pro Loco di Picarelli e a Borgo Ferrovia. Nella scorsa stagione il progetto ha coinvolto in media una quindicina di persone per quartiere tra ragazzi e volontari. Insieme, i tre presidi coprono tutti i giorni della settimana.

L’accompagnamento allo studio resta il cuore dell’iniziativa. Attorno a questo nucleo la rete vuole far crescere veri e propri poli educativi di quartiere, capaci di rispondere ai bisogni concreti delle

famiglie e di offrire ai ragazzi tempo, spazi e relazioni di qualità. La festa in piazza sarà anche l’occasione per mostrare concretamente cosa significa questo modello di doposcuola, tra attività, incontri e momenti di convivialità. Il percorso che parte il 3 ottobre guarda anche oltre i tre quartieri già coinvolti. In città restano zone quasi del tutto prive di servizi sull’educativa ed è fondamentale aprire un ragionamento che veda coinvolti anche gli altri quartieri della città..Un quartiere che educa è un quartiere che cresce.