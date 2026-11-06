SOS Impresa Avellino: «L’usura, un grave allarme sociale. La denuncia, l’arma per contrastarla»

L’Associazione SOS Impresa Avellino, realtà impegnata nella lotta al racket e all’usura sul territorio provinciale, esprime il proprio apprezzamento per l’operazione segnalata agli organi di stampa, condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha assicurato alla Giustizia un uomo residente in provincia, gravemente indiziato dei reati di usura e tentata estorsione ai danni di un noto imprenditore titolare di un’attività commerciale nel centro del capoluogo irpino.

La vicenda, secondo quanto è emerso, riguarda un imprenditore che versava in una condizione di evidente fragilità economica della quale qualcuno avrebbe approfittato.

Un’operazione che assume un significato particolarmente importante non soltanto sul piano investigativo, ma anche sul piano sociale, perché dimostra quanto sia fondamentale rompere il muro della paura e dell’isolamento nel quale spesso finiscono gli imprenditori vittime di usura.

L’usura rappresenta una delle forme più insidiose di aggressione al tessuto economico e produttivo. Si alimenta delle difficoltà finanziarie delle imprese, sfrutta i momenti di maggiore vulnerabilità e trasforma il bisogno di liquidità in uno strumento di ricatto, condizionamento e sopraffazione.

È un fenomeno che non può essere sottovalutato e che richiede una risposta costante e coordinata da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della magistratura e delle associazioni antiracket e antiusura.

La dichiarazione del presidente di SOS Impresa Avellino, ing. Domenico Capossela

«Esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Avellino per l’importante attività svolta. Si tratta di un intervento che conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra settori delleistituzioni nella tutela degli imprenditori che si trovano in condizioni di difficoltà economica e rischiano di finire nelle mani degli usurai.

La vicenda dimostra, ancora una volta, che dietro le difficoltà finanziarie di un’impresa può nascondersi un pericolo ben più grave: quello di cadere in una spirale usuraria dalla quale diventa sempre più difficile uscire.

L’usura non è soltanto un reato contro il patrimonio, ma una forma di violenza economica che compromette la libertà personale e imprenditoriale, sottraendo alle vittime la possibilità di decidere autonomamente del proprio futuro.

Come Associazione SOS Impresa Avellino abbiamo più volte segnalato l’esistenza del fenomeno usurario nella nostra provincia, nonostante il numero esiguo delle denunce. Tuttavia, ognirichiesta e segnalazione degli operatori economici e privati è stata sempre valutata con attenzione dalla stessa Associazione e chi è vittima è stato e sarà sempre accompagnato nel percorso di avvicinamento alle Autorità competenti.

La nostra esperienza ci insegna che spesso il primo ostacolo da superare è la paura: paura di ritorsioni, di perdere la propria attività, di non riuscire più a sostenere la famiglia e di non trovare interlocutori capaci di offrire un aiuto concreto.

Per questo rivolgiamo un appello a tutti gli imprenditori e commercianti che attraversano momenti di difficoltà: non rivolgetevi agli usurai e, soprattutto, non affrontate da soli situazioni di questo genere. Esistono strumenti di tutela in grado di accompagnarvi e sostenervi anche attraverso il supporto nell’accesso agli strumenti previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione. Denunciare significa non consegnare la propria impresa e la propria libertà nelle mani degli usurai. La lotta all’usura è una responsabilità collettiva e nessuna vittima deve essere lasciata sola».