Sorpreso a cedere una dose di cocaina: arrestato un ventisettenne di Pago Vallo Lauro

CICCIANO- Lo hanno bloccato a Cicciano dopo la cessione di una dose di cocaina ad un cliente. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Nola hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti F.M, ventisettenne di Pago del Vallo di Lauro già noto alle forze dell’ordine.

È stato notato in via dei Gerani, nel comune di Cicciano, mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente del posto.

Bloccato prima che potesse scappare, il ventisettenne è stato trovato in possesso di altre sei dosi della stessa sostanza e di 740 euro in contante ritenuto provento illecito. Il presunto pusher si trova in camera di sicurezza, in attesa di giudizio, sara’ la Procura di Nola a decidere nelle prossime ore sulla misura da chiedere nei suoi confronti davanti al giudice. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura.