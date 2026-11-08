Solofra, Piazza intitolata a Craxi: il no del gruppo territoriale dei Cinque Stelle

SOLOFRA- L’undici dicembre il Comune di Solofra ha annunciato di voler intitolare una Piazza nella cittadina conciaria a Bettino Craxi. Una decisione su cui arrivs il primo no, quello espresso dal Gruppo territoriale di Solofra del MoVimento 5 Stelle, che ha pubblicamente rimarcato come “esprimiamo la nostra più ferma ed energica contrarietà di fronte alla decisione, pubblicizzata a mezzo social del Comune di Solofra, di intitolare una strada del nostro comune a Bettino Craxi. Riteniamo che si tratti di una scelta scellerata, irricevibile e profondamente sconsiderata. Non possiamo in alcun modo essere d’accordo con la volontà di rendere omaggio a una figura estremamente controversa e divisiva, che nulla ha a che fare con i valori su cui dovrebbe fondarsi la nostra comunità”. Ribadiscono i pentastellati solofrani: ”

Come attivisti M5S crediamo fortemente nell’integrità dei comportamenti all’interno delle istituzioni e nei confronti delle istituzioni. Combattiamo ogni singolo giorno per rimettere al centro la questione morale e per contrastare in ogni forma la corruzione! È la nostra storia, la nostra identità e il nostro impegno concreto: non a caso, nel nostro programma politico portiamo avanti con determinazione la reintegrazione del reato di abuso d’ufficio, presidio fondamentale di trasparenza della pubblica amministrazione, a tutela dei cittadini”. Ricordando come: ” Bettino Craxi è stato condannato in via definitiva per corruzione e finanziamento illecito ai partiti, scegliendo poi di trascorrere gli ultimi anni della sua vita da latitante in Tunisia per sfuggire alla giustizia italiana

Intitolargli un luogo pubblico a Solofra significa calpestare i principi basilari di legalità e mandare un messaggio del tutto diseducativo e sbagliato ai cittadini e alle nuove generazioni. Il metodo e la visione giusta dovrebbero essere del tutto opposti: le nostre strade, le nostre piazze e i nostri spazi comuni dovrebbero essere intitolati a personalità non divisive, capaci di rappresentare l’unità della Nazione ed assurgere a baluardi di onestà, legalità, rispetto delle regole e delle istituzioni”.Per questo motivo, sottolineano i componenti del Gruppo Territoriale dei Cinque Stelle:”Questa decisione non fa altro che spaccare e dividere la nostra cittadinanza. Per questo motivo esprimiamo tutta la nostra contrarietà e promettiamo forti contestazioni in ogni sede opportuna contro questo provvedimento.La memoria pubblica appartiene a tutti i cittadini, la legalità non si baratta!”.