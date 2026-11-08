Solofra, piazza a Craxi: la storia non si cancella, basta scomuniche dai Cinque Stelle

SOLOFRA- “Risorgimento Socialista Campania respinge con fermezza l’attacco del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle contro l’intitolazione di una piazza di Solofra a Bettino Craxi. Definire questa scelta «scellerata» e «irricevibile» significa sostituire il giudizio storico con una scomunica: chi non rientra nel proprio catechismo politico dovrebbe essere espulso dalla memoria pubblica”.

I Cinque Stelle non hanno il monopolio dell’onestà e non sono i custodi della rispettabilità repubblicana. Nessuno ha conferito loro il potere di distribuire patenti morali o di decidere quali protagonisti della storia italiana possano essere ricordati”. Lo scrivono in una nota gli esponenti di Risorgimento Socialista Campania: “Le condanne di Craxi non vanno occultate. Ma ridurre a esse un’intera esperienza politica è un’operazione di impoverimento della coscienza civile. Le sentenze accertano responsabilità penali; il giudizio storico considera anche idee, scelte e trasformazioni. Una piazza non annulla una condanna: riconosce il ruolo di un protagonista della Repubblica.

Craxi fu il primo socialista a guidare il governo repubblicano. A Sigonella difese la giurisdizione italiana davanti alle pressioni degli Stati Uniti. Con la revisione del Concordato affrontò un passaggio fondamentale dei rapporti tra Stato e Chiesa. La sua azione restituì forza all’autonomia politica del socialismo italiano. Sono fatti che nessuna invettiva può cancellare. Il rispetto della storia è un dovere democratico.

Craxi e i socialisti della Prima Repubblica contribuirono a garantire i valori costituzionali, lo sviluppo sociale e le necessarie mediazioni con i corpi intermedi. Sindacati, associazioni e organizzazioni popolari erano interlocutori della politica: attraverso il confronto, anche aspro, i conflitti trovavano rappresentanza e sbocchi democratici. Quella storia comprende contraddizioni ed errori, ma liquidarla come una vergogna significa disprezzare il contributo socialista e di Bettino Craxi alla democrazia italiana.

Il socialismo è cultura critica, non culto della personalità. Le scelte di Craxi si possono discutere duramente. Occorrono però conoscenza e argomenti: la condanna perpetua di un’intera tradizione politica rivela soltanto l’incapacità di misurarsi con la sua complessità.

La presa di posizione dei Cinque Stelle di Solofra è inoltre del tutto slegata dall’attuale contesto politico nazionale. Mentre il lavoro viene impoverito, i servizi pubblici indeboliti e il riarmo assorbe risorse, si preferisce agitare una polemica identitaria. È una scelta politicamente miope, che divide su una commemorazione e sottrae attenzione alle battaglie decisive del presente.

Lo diciamo con la chiarezza di chi quelle battaglie le ha condivise. A Salerno, Risorgimento Socialista è stato al fianco dei Cinque Stelle contro il degrado della città e le politiche di cementificazione della giunta a guida PD. A livello nazionale sosteniamo l’iniziativa di Giuseppe Conte contro il riarmo e per la pace in Ucraina e a Gaza. Queste convergenze hanno un contenuto concreto e meritano serietà.

Proprio per questo respingiamo ogni pretesa di accompagnare la collaborazione politica con il disprezzo della nostra storia. Nessuna convergenza autorizza a insultare il patrimonio socialista. Ai Cinque Stelle chiediamo coerenza: chi vuole costruire battaglie comuni deve rispettare le culture politiche con cui si confronta, anche quando ne contesta le scelte.

Nell’attuale fase storica, sottoposta alla pressione del liberismo e a una rapina economica ai danni dei lavoratori, cancellare il socialismo dal dibattito pubblico è un errore gravissimo. Salari compressi, precarietà, rendite protette e ricchezza concentrata esigono una risposta che cambi i rapporti di forza. L’indignazione rituale non restituisce potere a chi lavora e non paga l’affitto a chi rischia di perdere la casa.

La questione morale è essenziale ma separarla dalla questione sociale la rende sterile. L’onestà è un dovere, non un programma di trasformazione. Una forza politica deve dire chi paga la crisi, chi accumula ricchezza e chi decide. Deve scegliere se rappresentare il lavoro o adattarsi al dominio degli interessi economici più forti.

Per Risorgimento Socialista, il socialismo democratico è l’unica risposta organica alla crisi: affronta la concentrazione della ricchezza e del potere che produce disuguaglianza e subordinazione del lavoro.

Significa salari dignitosi, contrattazione forte, riduzione dell’orario a parità di salario, sanità e scuola pubbliche, diritto alla casa, fiscalità progressiva, contrasto alle rendite e partecipazione dei lavoratori alle decisioni economiche. Significa pace, diplomazia e cooperazione tra i popoli.Sosteniamo l’intitolazione della piazza a Bettino Craxi e respingiamo il linguaggio della scomunica. La memoria pubblica appartiene a tutti: nessun partito può sequestrarla e trasformarla in un tribunale permanente contro i propri avversari”.