Una giornata importante per il Movimento 5 Stelle e per tutto il territorio irpino: a Solofra è stata inaugurata la nuova sede del M5S, un luogo che nasce per diventare punto di incontro, partecipazione e confronto per cittadini, attivisti e portavoce.

Numerosi gli attivisti arrivati da tutta la provincia di Avellino, a testimonianza di una comunità che continua a incontrarsi e a costruire occasioni di partecipazione sui territori. All’inaugurazione erano presenti: Gianfranco Fermo, rappresentante del GT di Montoro, Luciano Del Priore, rappresentante del GT di Morra De Sanctis, Sara Spiniello, rappresentante del GT di Avellino, Michele Pirolo, rappresentante del GT di Solofra,

Maura Sarno, Coordinatrice Provinciale del M5S, Felicia Gaudiano, Senatrice della Repubblica, Moretti, Sindaco di Solofra, Anna D’Aliasi, Vicesindaco di Avellino, Antonio Aquino, Capogruppo del M5S al Consiglio comunale di Avellino.

L’apertura di una sede non è soltanto l’inaugurazione di uno spazio fisico: significa dare una casa alla partecipazione, creare un presidio permanente di ascolto e confronto, rafforzare il legame con la comunità e offrire ai cittadini un luogo in cui portare idee, proposte, esigenze e contribuire concretamente alla vita politica e amministrativa del territorio. Una sede è soprattutto un impegno: esserci, ascoltare, dialogare e lavorare insieme per affrontare i problemi delle nostre comunità.

Da Solofra parte un nuovo percorso di presenza e partecipazione, con lo spirito di collaborazione che deve unire tutti i gruppi territoriali della provincia. Le comunità crescono quando le persone si incontrano, partecipano e costruiscono insieme.