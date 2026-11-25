SOLOFRA- I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno ribaltato la sentenza della V Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli che il 15 dicembre scorso aveva confermato la condanna a sei mesi di arresto e 5.000,00 euro di multa per il reato di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi senza la prescritta autorizzazione e la pena di un anno di reclusione per falso, relativamente al trasporto dei rifiuti nei confronti di un imprenditore conciario di Solofra. Il processo torna in Corte di Appello, come avevano chiesto nel ricorso contro la sentenza di secondo grado i difensori dell’imprenditore, gli avvocati Costantino Sabatino, Paolo Rotondi e Simone Imparato. Tutto era nato da un controllo dei Carabinieri Forestali avvenuto Il 17 giugno 2020, quando all’interno di un deposito dell’azienda conciaria erano stati rinvenuti dei fusti con l’etichettatura rifiuti speciali. Dalla verifica dei documenti sarebbe stato anche stato rinvenuto un falso rapporto di prova legato proprio alla campionatura dei rifiuti contenuti nei fusti.

Le ragioni dell’annullamento con rinvio non sono note, anche perche’ la sentenza non e’ stata ancora depositata. Ma uno dei motivi di ricorso riguardava la citcostanza che gli inquirenti e i giudici di primo e secondo grado, avrebbero ritenuto che la sostanza contenuta nei fusti rinvenuti in deposito fosse di natura pericolosa senza aver effettuato alcuna analisi chimica e che si sarebbero limitati a catalogare quel minimo di composto riscontrato quale “sostanza pericolosa”,

basandosi semplicisticamente sui pittogrammi apposti sui recipienti