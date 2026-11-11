Solofra, Craxi annuncia: ci vediamo l’11 dicembre, attacchi sterili da settori marginali del movimento

SOLOFRA- “Ho accettato di buon grado l’invito dei compagni della provincia di Avellino a presenziare inaugurazione della piazza intitolata a mio padre a Solofra”. Bobo Craxi annuncia la sua presenza il prossimo 11 dicembre a Solofra e lancia una stoccata al Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle. “Leggo di polemiche idiote, di provocazioni che giungono da settori marginali di un movimento che appartiene alla nostra coalizione politica di opposizione e di Governo della Regione- ha scritto Craxi- Sono legittime critiche, per quanto stantìe ed inutili e irrituali pervenendo da una forza alleata; Esse tuttavia non cambiano la sostanza di una decisione democratica di un’istituzione democratica eletta dal popolo come quella del Comune di Solofra che va rispettata. Ci vediamo l’11 dicembre”.