Sabato scorso, piazza San Rocco di Solofra ha ospitato una giornata dedicata alla cultura della legalità, promossa dai Carabinieri della locale Compagnia con l’allestimento di uno stand espositivo aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa ha consentito ai cittadini di conoscere più da vicino l’Arma dei Carabinieri e le diverse attività svolte sul territorio, attraverso una serie di spazi dedicati.

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Presenti anche i Carabinieri Subacquei e Forestali, che hanno illustrato le attività a difesa dell’ambiente e del territorio. Per l’ambito del pronto intervento, sono state esposte le autovetture e le moto con i colori d’istituto dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Solofra.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale, con la possibilità per i visitatori di partecipare a simulazioni attraverso gli occhiali “ALCOLVISTA”, che consentono di percepire concretamente gli effetti dell’alterazione dei riflessi e i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza.

I militari dell’Aliquota Operativa hanno inoltre proposto dimostrazioni pratiche di rilevamento delle impronte digitali mediante l’apposito kit di Polizia Scientifica, coinvolgendo soprattutto bambini e ragazzi, incuriositi dalle tecniche utilizzate dagli investigatori.

Nel corso della giornata è stata allestita anche una mostra fotografica con immagini istituzionali dei Carabinieri impegnati nelle cerimonie religiose della comunità di Solofra, unendo così la tradizione e la devozione locale alla quotidiana presenza dell’Arma sul territorio.

Spazio anche alla solidarietà e all’inclusione, con l’esposizione dei quadri realizzati dai ragazzi dell’associazione ETS “Pianeta Autismo” di Aiello del Sabato, in segno di stima e vicinanza all’Arma dei Carabinieri. Le opere hanno suscitato particolare apprezzamento tra i presenti.

Durante la manifestazione sono stati affrontati anche i temi del bullismo e della violenza di genere, attraverso la lettura e la distribuzione ai visitatori del “Violenzometro” e del “Bullizzometro”, predisposti dall’Arma dei Carabinieri.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, ai quali sono state fornite informazioni sulle opportunità e sulle modalità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, illustrando i diversi percorsi di carriera al servizio dello Stato.

L’iniziativa si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, rappresentando un ulteriore momento di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla comunità e, in particolare, alle nuove generazioni.