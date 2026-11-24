Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nella notte appena trascorsa, martedì 24 novembre 2026, intorno alle ore 01:30, nel territorio del comune di Solofra, in via Sant’Andrea Apostolo, per un incendio che ha interessato un’autovettura alimentata a gasolio.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto a domare le fiamme e successivamente a effettuare la bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incendio. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra per gli adempimenti di competenza. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e senza ulteriori danni a cose.