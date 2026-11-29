Solofra si tinge di verde per dire no al cambiamento climatico. Domenica 29 novembre, alle ore 10:30, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Solofra organizza l’evento “Alberi per il Futuro: Radici forti contro il cambiamento climatico”.

L’appuntamento è fissato in Via Felice De Stefano, all’altezza del civico 5, dove i volontari procederanno alla piantumazione di due lecci. L’azione di cura del territorio proseguirà poi in Piazza Umberto I, con la messa a dimora di due bossi nelle aiuole del pubblico arredo. L’iniziativa, che rientra nel calendario annuale del MoVimento 5 Stelle portato avanti in tutta Italia dal 2015, coglie l’occasione della Giornata Nazionale dell’Albero per promuovere un momento di aggregazione e sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è creare nuovi spazi verdi e valorizzare quelli esistenti, donando alberi alla comunità in un gesto concreto di rispetto per l’ambiente.

Un ringraziamento speciale va all’Ufficio Ambiente del Comune di Solofra per la preziosa collaborazione che ha reso possibile l’evento. “Vi aspettiamo!”, è l’invito degli organizzatori per una mattinata all’insegna della sostenibilità.