AVELLINO- Vengono prima studenti e lavoratori. Antonio Soldi, esponente dei Giovani Comunisti, ha voluto ribadire le ragioni per cui c’è stata l’adesione allo Sciopero Generale indetto dalla Cgil, anche denunciando le ingiustizie che caratterizzano la provincia di Avellino.

«Come Giovani Comunisti, siamo scesi in piazza in questa giornata di sciopero internazionale, aderendo anche allo sciopero generale della CGIL- ha spiegato Soldi- ricordiamo che oggi è una giornata di mobilitazione studentesca nella maggior parte dei paesi del mondo, indetta dalla piattaforma *Youth Strike* a cui abbiamo aderito a difesa del diritto allo studio. Siamo contrari alle politiche dei nostri governi liberali che stanno portando i nostri paesi in guerra e li stanno riarmando fino ai denti, destinando i soldi di noi contribuenti solo per fare le loro guerre, mentre il diritto allo studio e i diritti dei lavoratori — che oggi sono qui in piazza con noi — vengono negati ogni giorno”. Le ragioni della mobilitazione sono note: “Allora noi sentiamo la necessità di mobilitarci e di proporre un altro tipo di visione del mondo dove, appunto, le tutele dei lavoratori e del popolo siano messe al primo posto, e non soltanto lo sviluppo e l’arricchimento di pochi. Auspichiamo uno sviluppo generale di tutta la società che permetta a tutti di vivere in maniera dignitosa, perché oggi la gente non può permettersi di campare bene. Oggi, cinque milioni e mezzo di italiani vivono in condizioni di povertà assoluta. È un dato allarmante e il governo deve prenderne atto, muovendosi affinché questa situazione si possa risolvere.». Ci sono anche le battaglie dell’Irpinia: «Avellino è una città che può dare tanto, anche perché è terreno di grandissime ingiustizie. Ci sono, appunto, tantissime persone che non solo vengono sfruttate nei posti di lavoro, ma subiscono anche mobbing.Noi siamo vicini a loro, siamo vicini agli studenti che oggi sono scesi in piazza con noi e pensiamo che una provincia possa comunque dare un segnale forte di una situazione di mobilitazione permanente e generale, che noi abbiamo lanciato in questa città ormai da più di un mese e mezzo.»