Soccorso Alpino, weekend di interventi in Campania: attivata anche la ricerca di una persona scomparsa a Cervinara

Fine settimana di intenso lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), impegnato in diversi interventi di soccorso a favore di escursionisti in difficoltà e nelle attività di ricerca di una persona scomparsa a Cervinara, in provincia di Avellino.

Proprio nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l’attivazione da parte della Prefettura di Avellino per avviare le ricerche della persona scomparsa. Un’attività che ha visto coinvolto il personale del CNSAS nell’ambito delle operazioni sul territorio.

Tra gli interventi del fine settimana anche quello nella Valle dell’Inferno, nell’area del Vesuvio, dove una donna ha riportato un trauma alla spalla durante un’escursione. In questo caso, l’allarme è stato lanciato attraverso l’applicazione GeoResQ, che ha permesso di geolocalizzare la richiedente e individuare con precisione il punto in cui si trovava.

Determinante la presenza in zona di una squadra di tecnici e sanitari del Soccorso Alpino, intervenuta tempestivamente. I soccorritori hanno raggiunto la donna, che aveva già iniziato lentamente la discesa, prestando le prime cure e assistendola lungo il percorso. L’escursionista è stata quindi accompagnata in sicurezza fino alla strada asfaltata, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Nel corso del weekend, le squadre del CNSAS hanno inoltre gestito altre richieste di aiuto da parte di escursionisti in difficoltà, confermando il costante impegno del personale nelle attività di soccorso e ricerca.

Un fine settimana che ribadisce il ruolo fondamentale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nella tutela di chi frequenta gli ambienti montani e impervi della regione, con interventi che richiedono tempestività, preparazione tecnica e capacità di operare anche in condizioni complesse.