SmartGO è una piattaforma digitale innovativa che mette in contatto diretto passeggeri e autisti NCC (Noleggio Con Conducente) attraverso un’app semplice, intuitiva e accessibile da smartphone. La nostra missione è migliorare la mobilità nelle aree interne e nei territori meno serviti, offrendo ai cittadini e ai visitatori una soluzione di trasporto moderna, affidabile e facilmente prenotabile.

Da IrpiniaGO a SmartGO

Il progetto è nato inizialmente con il nome IrpiniaGO, con l’obiettivo di valorizzare l’Irpinia e migliorare i collegamenti nelle aree interne. Fin dai primi mesi è emersa una richiesta crescente proveniente anche da altri territori, città e destinazioni turistiche. Per questo motivo è stato scelto un nuovo nome, più moderno e inclusivo.

SmartGO: Un brand senza confini geografici, in grado di rappresentare una piattaforma di mobilità intelligente aperta a tutto il territorio nazionale.

Come funziona

Utilizzare SmartGO è semplice. L’utente scarica gratuitamente l’applicazione e inserisce il punto di partenza e la destinazione desiderata. Dopo aver selezionato l’offerta più adatta alle proprie esigenze, la prenotazione viene gestita direttamente tramite la piattaforma. L’app consente inoltre di seguire l’arrivo dell’autista, visualizzare il percorso sulla mappa e gestire il pagamento in modo sicuro attraverso il metodo scelto al momento della prenotazione.

Professionalità e sicurezza

Tutti i servizi vengono svolti esclusivamente da autisti NCC regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle normative vigenti. La professionalità degli operatori, unita agli elevati standard richiesti dalla legge, garantisce ai passeggeri un servizio affidabile, sicuro e di qualità.

Un’opportunità concreta per gli autisti NCC

SmartGO non è solo un servizio per i passeggeri, ma rappresenta anche una grande opportunità di crescita per gli operatori NCC. Attraverso la piattaforma, gli autisti possono ampliare la propria visibilità sul territorio e raggiungere nuovi clienti senza investimenti pubblicitari aggiuntivi e cosi aumentare le opportunità di fatturato grazie a una clientela più ampia, sia locale che turistica. Con SmartGO i autisti ricevono le richieste di trasporto in modo digitale e organizzato.

Un servizio che collega tutto il territorio

Oggi SmartGO collega le aree interne e numerose altre destinazioni, tra cui aeroporti; stazioni ferroviarie; porti e terminal marittimi; strutture ricettive; località turistiche e città in tutta Italia.

SmartGO: la mobilità che crea valore

SmartGO nasce per semplificare gli spostamenti dei passeggeri e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità di business per gli autisti NCC. Più collegamenti, più clienti, più opportunità per tutti. L’applicazione SmartGO e disponibile gratuitamente tramite dispositivi mobili. È possibile seguire le pagine ufficiali dell’applicazione sui canali social Facebook, Instagram e TikTok.