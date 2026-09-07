Slalom della Laura – Memorial Giuseppe Galasso: è Domenico Palumbo il vincitore della XV edizione

È stato Domenico Palumbo il vincitore della XV edizione dello Slalom della Laura, Memorial Giuseppe Galasso, corsosi domenica 6 settembre sulle curve che da Petruro di Montoro (AV) conducono a Celzi di Forino (AV) e valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3.

Al cospetto del pilota pugliese, che ha dominato dalla prima manche al volante della Radical SR4 1.6 nei Scuderia Vesuvio, si è rivelata agguerritissima la pattuglia dei piloti Irpini in gara.

A partire da #15 Michele Sellitto. Al volante della Fiat 126 Kawasaki 1.4 con la quale è stato vincitore assoluto nel 2024, il pilota avellinese si è infatti confermato al vertice con il quinto posto assoluto, secondo di Gruppo E2SH. Un risultato che gli è valso la vittoria del Premio AV Automobilismo Irpino riservato al primo classificato tra i piloti Irpini e consegnato da Enzo De Vito, pluricampione di Salita e Pista negli anni ‘70 ed ‘80 e pilota ufficiale Fiat nel 1979 e 1980.

Ottimo 13esimo assoluto e secondo tra i piloti di casa, #28 Antonio Ragno, su Fiat 127 Peugeot ha firmato il terzo posto di gruppo E1 e secondo di classe 1600, mentre #10 Matteo De Cicco, 19esimo in classifica e terzo tra gli Irpini, ha dovuto rinunciare alla lotta per la Top-10 dopo una sfortunata uscita di pista nella terza manche al volante della Formula Gloria con la quale è comunque salito sul podio di Gruppo e Classe.

#52 Alfredo Ragno, 23esimo assoluto al volante della Renault Clio Williams, si è imposto nel Gruppo N, la categoria più affollata della gara con 26 partenti, mentre #30 Michele Mazzariello, su Renault 5 GT Turbo è salito sul podio del Gruppo Speciale con il primo posto di classe S7 davanti a #31 Massimiliano Laudati che ha siglato il ritorno in gara sulla 5 GT Turbo di famiglia.

Al 39esimo posto assoluto, #88 Carmine Russo ha colto la vittoria di classe 2000 di Gruppo Racing Start Plus su Renault Clio Williams, mentre per sette decimi di secondo #49 Pierpaolo Siano si è aggiudicato il duello tutto Irpino nel Gruppo A imponendosi al volante della Lancia Ypsilon Rally 4 davanti a #48 Nicola Dello Russo sulla Peugeot 208 Rally 4.

Tra gli altri protagonisti Irpini, #85 Luca Della Sala è 13esimo di classe con la Peugeot 106 1600 Gruppo N, #96 Franco Greco è quarto di classe con la 106 Rallye 1400 Gruppo Racing Start Plus, mentre con le Clio Williams 2000 Gruppo N, #54 Gioacchino Pirone e #53 Sandro Rusolo firmano il secondo e quarto posto di classe.

Secondo posto di classe anche per #19 Pietro Iannaccone, sulla Ford Ka Kawasaki di Gruppo E2SH, #51 Luigi Laudati, su Renault Clio Rally 5 2000 Gruppo N, #22 Angelo Caputo su Citroen C1 1150 Gruppo E1 e #101 Domenico Marano, su Peugeot 106 1600 Gruppo Racing Start, mentre #56 Vincenzo Galasso è sesto di classe 2000 Gruppo N con la Clio Williams, #94 Angelo Pascale, quinto di classe 1400 Gruppo Racing Start Plus con la 106 Rallye e #38 Maria Grimaldi, seconda di classe S3 Gruppo Speciale e seconda nella classifica Femminile al volante della Fiat Cinquecento Sporting.