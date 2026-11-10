Sirignano, coltivazione droga in casa: 24enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 24enne di Sirignano, ritenuto responsabile di “detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente”.

Questa notte, a seguito di una perquisizione nell’abitazione del giovane, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due piante di cannabis indica, alte oltre un metro e con infiorescenze idonee alla produzione di marijuana, oltre a circa 35 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine, dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, la persona sottoposta alle indagini è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.