Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni ad Avellino

Si è tenuta ieri mattina presso il Circolo della Stampa di Avellino la conferenza stampa di presentazione del volume dedicato a Raffaele Aurisicchio: “La Politica è Parlamiento… La sinistra di Raffaele Aurisicchio”. All’incontro hanno preso parte Roberto Montefusco, Giuseppe Moricola, Tonino Scala e Giancarlo Giordano.

La mattinata è stata anche l’occasione per anticipare il grande evento pubblico in programma il 2 ottobre alle ore 17 presso lo Spazio Arena di via Santissima Trinità, strettamente legato alle tematiche del libro. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, e Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico.