Domenica 22 novembre, alle ore 12:00 su LA7, Stefania Capobianco conduce i telespettatori alla scoperta di una Campania inaspettata, lungo i binari dell’Irpinia Express. Un itinerario da Avellino a Montella, tra storia, cultura, eccellenze enogastronomiche e paesaggi di straordinaria suggestione.

L’Irpinia ha il temperamento delle terre che hanno imparato a rinascere. I terremoti ne hanno cambiato il volto, i secoli ne hanno modellato l’identità, ma nulla è riuscito a cancellare il profondo legame tra le persone e i luoghi.

È questa l’Irpinia protagonista della nuova puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, in onda domenica 22 novembre alle ore 12:00 su LA7. Il programma, ideato, scritto e condotto dalla giornalista e regista Stefania Capobianco, conduce il pubblico alla scoperta di una terra ricca di storia, arte e tradizioni, a bordo dell’Irpinia Express, lo storico convoglio che collega Avellino a Montella.

Ad accompagnare la conduttrice sarà l’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane, per raccontare il valore di un patrimonio ferroviario capace di promuovere la riscoperta dei territori e delle comunità locali.

Il viaggio prende avvio da Avellino, città dalle origini antichissime, per proseguire verso il magnifico Palazzo Abbaziale di Loreto e il Santuario di Montevergine, raggiunto attraverso una suggestiva salita in funicolare, tra spiritualità, storia e panorami mozzafiato.

Il percorso attraversa poi le colline irpine, alla scoperta delle eccellenze vitivinicole e gastronomiche che rendono questo territorio celebre ben oltre i confini regionali. Tra prestigiose cantine, vigneti e sapori della tradizione, Stefania Capobianco racconta una cultura profondamente legata alla terra. Non manca l’avventura, con un’emozionante esperienza a cavallo immersa nella natura irpina, per ammirare da una prospettiva diversa la bellezza del paesaggio.

Ad Ariano Irpino, la città del Tricolle, la conduttrice scopre i segreti dell’antica arte della ceramica, incontrando una tradizione artigianale tramandata nei secoli. Il viaggio raggiunge infine Conza della Campania, dove le testimonianze millenarie del Parco Archeologico e l’imponente diga raccontano il rapporto tra storia, natura e trasformazioni del territorio.

Un itinerario che restituisce il ritratto di un’Irpinia autentica, sorprendente e capace di rinascere, dove il treno storico diventa il filo conduttore di un racconto che intreccia memoria, cultura, spiritualità, sapori e avventura.

“Signori si parte” è prodotto da DirAmare, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Appuntamento domenica 22 novembre, alle ore 12:00 su LA7.