AVELLINO- Si e’ conclusa con quello che gli organizzatori hanno definito un incontro “storico” la settimana dedicata al ricordo delle Vittime della Strada, promossa dalle Nazioni Unite. Una settimana intensa, fatta di iniziative, testimonianze e momenti di riflessione, che ricorda in una nota l’AIFVS di Avellino: “per la nostra associazione si chiude con un’esperienza di particolare valore umano e sociale”. Aggiungendo e riflettendo proprio sull’iniziativa organizzata nel carcere di Bellizzi Irpino: “Oggi abbiamo scritto una pagina importante nella storia dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – AIFVS, Sede di Avellino.Per la prima volta abbiamo varcato le porte della Casa Circondariale di Avellino per realizzare un incontro sperimentale, unico nel suo genere, dedicato all’educazione stradale, alla responsabilità e al valore inestimabile della vita.Abbiamo voluto portare la nostra testimonianza anche dietro quelle mura, perché la prevenzione non deve conoscere confini e nessuno deve essere escluso dalla possibilità di comprendere il valore della vita e le conseguenze delle proprie scelte.La strada non è soltanto asfalto e regole del Codice della Strada: è uno spazio condiviso nel quale ogni comportamento può cambiare per sempre il destino di una persona e di un’intera famiglia”. Perche’ nel corso dell’incontro, sottolineano i componenti dell’Associazione: ” non abbiamo soltanto raccontato storie: abbiamo raccontato le nostre esperienze, il dolore delle famiglie che hanno perso un proprio caro, ma soprattutto abbiamo ascoltato.

Abbiamo ascoltato storie, vissuti e testimonianze di persone che hanno conosciuto direttamente le conseguenze dell’omicidio stradale. Racconti che ci hanno messo di fronte a realtà difficili, a vite cambiate per sempre e a conseguenze che coinvolgono non soltanto le vittime, ma anche chi, in modi diversi, si trova a fare i conti con quanto accaduto.

È stato uno scambio autentico, fatto di parole, silenzi, ascolto e riflessione. Un momento nel quale non c’erano soltanto persone che portavano una testimonianza e altre che l’ascoltavano: c’erano esperienze umane che si incontravano.

Dietro ogni vittima della strada non ci sono soltanto numeri o fascicoli giudiziari: ci sono persone, famiglie, affetti e sogni spezzati. E ci sono conseguenze che nessuna pena potrà mai cancellare.

Il valore di questo incontro sta proprio qui: aver creato un ponte tra il dentro e il fuori, tra esperienze diverse, unite dalla necessità di riflettere sulla responsabilità individuale e sul rispetto della vita”. Non potevano mancare i ringraziamenti: “Un ringraziamento speciale va alla direttrice Maria Rosaria Casaburo, alla comandante della Polizia Penitenziaria Tizian a Perillo e al dott. Arcangelo Zerella, per la disponibilità, la sensibilità e la collaborazione con cui ci hanno accompagnato nella realizzazione di questo delicato e importante incontro.

Un grazie sentito anche a tutto il personale di vigilanza, per l’accoglienza e la collaborazione dimostrate.

La nostra gratitudine va inoltre a tutti coloro che hanno partecipato, mettendo a disposizione professionalità, competenze e testimonianze: all’avvocato penalista Giovanna Perna; comandante della Polizia Stradale di Avellino, dott. Erich Atorino; al colonnello dell’Esercito Bruno Pacetti; i rappresentanti di ANMIL e a Carmine Iannece; al professor Domenico Cerullo; agli istruttori Giulio Sesa e Angelo Vincenzo; a Enzo Treviglio, sovrintendente della Polizia Stradale in quiescenza, per la sua preziosa presenza e testimonianza; ai nostri soci Gerarda Diglio ed Eugenio Picariello, per la partecipazione e la vicinanza.A tutti va il nostro grazie più sincero. Come AIFVS continueremo a portare la nostra testimonianza ovunque ci sia bisogno di sensibilizzare, educare e costruire una cultura della responsabilità: nelle scuole, nelle piazze, nelle istituzioni e anche nei luoghi di detenzione. Perché crediamo che la prevenzione debba arrivare ovunque e che nessuno debba essere escluso dalla possibilità di comprendere, riflettere e cambiare.

Concludiamo questa settimana con una certezza: ricordare non basta. Dobbiamo trasformare il ricordo in consapevolezza e la consapevolezza in un impegno concreto per salvare vite.Il valore della vita non conosce sbarre e la possibilità di cambiare non deve essere negata a nessuno.

La giornata si è conclusa con un momento di preghiera e raccoglimento: la celebrazione della Santa Messa in ricordo di tutte le vittime della strada, nella cappella della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, officiata da Padre Marco Masi. Un momento particolarmente significativo, nel quale il ricordo delle vite spezzate, il dolore delle famiglie e la speranza hanno trovato spazio nella preghiera. Un modo per concludere questa giornata affidando alla fede il ricordo di chi non c’è più e rinnovando il nostro impegno affinché altre famiglie non debbano conoscere lo stesso dolore